Expliquer MBC

Au Québec et au Canada comme ailleurs dans le monde, on sent la tendance à la polarisation se cristalliser. Sur les terrains politiques et idéologiques, les centres se vident et les joueurs se campent de plus en plus loin de leurs adversaires. Ça ressemble en fait de moins en moins à un match d’idées, et de plus en plus à deux factions de supporteurs hurlant de leur côté du stade, couvrant de leurs cris ceux de l’autre côté.

Pour un média qui se veut rassembleur comme L’actualité, le contexte pose des défis complexes. Comment rendre compte des extrêmes tout en demeurant au centre du terrain ? Quelle est la bonne façon d’aborder des opinions qui paraissent hérétiques aux uns et providentielles aux autres ? Sur quoi braquer notre projecteur, quand et comment ?

Toutes les salles de rédaction se posent quotidiennement ces questions. À L’actualité, notre manière d’y répondre est de… continuer à faire ce qu’on a toujours fait : s’intéresser aux personnes et aux courants qui façonnent la société ; rechercher la profondeur pour aller au-delà des idées reçues ; se baser sur des faits ; inclure toutes les nuances nécessaires.

C’est dans cet esprit que nous avons choisi de mettre Mathieu Bock-Côté en couverture de notre numéro de septembre. Le sociologue, auteur, animateur et chroniqueur est devenu dans la dernière année une figure marquante des médias en France, ce qui en soi était une raison suffisante pour écrire à son sujet. Mais c’est avant tout pour mieux comprendre l’influence qu’il a sur le Québec que nous avons décidé de lui consacrer cet espace. À lire aussi L’effet MBC

La journaliste Marie-Hélène Proulx, qui signe ce portrait, s’est heurtée lors de sa recherche à la même difficulté que lorsqu’elle s’était intéressée au mouvement de la nouvelle gauche (souvent qualifié de « wokisme ») l’an dernier : des intervenants à cran, qui refusent de se prononcer ou qui le font en redoutant déjà les insultes qu’ils recevront de l’autre camp pour avoir osé aborder des thèmes (immigration, langue, identité nationale) qui sont pourtant au cœur des débats chaque semaine. Son travail a consisté à aller au-delà des réactions viscérales que suscite l’œuvre de Mathieu Bock-Côté pour analyser ce que sa réussite représente : la montée d’un nouveau courant nationaliste conservateur, qui a notamment influé sur l’arrivée de la CAQ au pouvoir et sur sa façon de gouverner depuis.

Nous avons préparé ce portrait en sachant que des détracteurs de Mathieu Bock-Côté nous reprocheront de ne pas l’avoir diabolisé, et des admirateurs, de ne pas l’avoir glorifié. Nous espérons surtout qu’il permettra aux lecteurs qui se situent quelque part entre les deux camps de mieux connaître un personnage incontournable de notre époque et de mieux comprendre, par le fait même, les mouvements qui agitent notre société présentement. C’est la mission même de L’actualité.

Cet article a été publié dans le numéro de septembre 2022 de L’actualité.