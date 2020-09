Facebook et la vraie vie

Toc, toc, toc !

« Oui ?

— Bonjour, c’est la SQ. Donc, comme ça vous voulez tuer le premier ministre ?

— Heu… Ben, c’est-à-dire… J’étais fâché contre ses mesures, là… Tsé, le masque pis tout’…

— Mais vous avez écrit que vous vouliez le tuer par balle.

— Ouin, mais tsé, en conversation sur Facebook… Avec les autres gars qui pensent comme moi. »

Ouin, mais c’est ça qui arrive, Facebook est dans la vraie vie. Parce que c’est public. Les blagues que tu fais dans ton salon, les horreurs que tu dis sur le monde pendant que tu te moques des candidats d’Occupation Double, les discussions qui restent entre tes proches, tes meilleurs amis, les fois où t’as trop bu et tu finis par avoir des paroles que tu regrettes le lendemain… Ça reste privé. Et heureusement. On dit tous des niaiseries. Mais les médias sociaux, c’est non seulement public, c’est dangereux. Les mots ont une portée. Ils ont une signification, un poids et, pire, ils restent.

On dirait que les médias sociaux sont intimes. On y met nos photos de vacances, nos enfants, on y commente les phrases de nos voisins, mais en réalité tout cela est un immense spectacle public. Où chacun observe, épie, note, commente et parfois, oui, appelle la police. Tes mots ont des conséquences et la seconde où tu les lances sur cette grande scène qu’est l’Internet, attends-toi à ce qu’ils développent une vie à eux. Positive ou négative ou les deux.

On ne peut plus se dédouaner de nos mots sous prétexte qu’ils ne sont « que » sur les médias sociaux. Ça n’est plus juste un commentaire, un post ou un statut. Je trouve ça long avant qu’on comprenne les répercussions qu’ont ces bébelles sur nos sociétés et sur la vie réelle des gens. Je trouve qu’on laisse énormément de conneries se dire à la légère et que ça a pris beaucoup de temps avant que les propos sur Internet soient enfin vus comme des menaces. Je trouve qu’il est encore trop possible de commenter sous les articles des journaux, qu’il est encore trop peu puni d’être ouvertement raciste, sexiste, homophobe et que trop de paroles violentes peuvent juste continuer d’être partagées et envoyées sans qu’il se passe quelque chose.

Je ne sais pas si ça va prendre un permis pour Internet, mais il est à peu près temps qu’on comprenne que Facebook est dans la vraie vie.