Fâchez-vous !

J’aimerais dire que c’est clair, mais je ne suis pas sûre de comprendre et j’ai l’impression de comprendre encore moins chaque fois que le ministre de la Santé ouvre la bouche. Loin de moi l’idée d’affirmer que gérer une crise sanitaire est simple, ça doit être une équation à un million d’inconnues, mais, mon Dieu, faites quelque chose avec votre communication. C’est un bordel sans nom. Depuis que vous nous avez parlé des codes de couleur, que vous y avez ajouté le défi 28 jours, que vous êtes allé à Tout le monde en parle dire à l’avance et sans précisions que Montréal et Québec allaient devenir zones rouges, mais que la conférence de presse ne serait pas tout de suite, on comprend rien.

C’est pas clair : vous vous obstinez à parler alors que c’est pas le moment et à dire « on veut faire preuve de transparence » pendant que vous déclarez ne rien pouvoir annoncer. Vous répétez qu’il va falloir mieux communiquer… en communiquant mal. Je comprends rien. Ce que je vois, c’est que vous essayez de gagner du temps et que vous êtes pogné avec un gros problème quand ça va mal : le besoin de continuer à faire de la politique, et donc, du marketing.

Ça sent le marketing qui se cherche à plein nez, votre affaire, et c’est pas le moment de plaire, c’est le moment de se fâcher. Voyons ! Y a 1 000 personnes aux tam-tams sur le mont Royal l’après-midi et, le soir même, le ministre de la Santé est en direct à la télé, doux comme un agneau ! Qu’est-ce que vous faites ? C’est quoi, ce niaisage-là ? Je comprends que c’est facile à dire des gradins où je suis assise, mais haussez le ton, bon yenne ! Vous êtes pas en campagne électorale, là ! Chicanez-nous ! Vous avez des pourcentages d’approbation de la taille d’un gratte-ciel de Donald Trump, servez-vous-en ! Je le sais que c’est un chiard à gérer, mais c’est pas le moment de nous créer des pastilles de couleur, c’est le temps de cesser de vous excuser de devoir nous demander de retourner chez nous et d’arrêter d’aller aux pommes !

La chronique de Marie-France Bazzo : Affronter le rouge

Voyons ! Fâchez-vous. On fait des niaiseries, on porte le masque sous le nez, on passe nos journées à dire « j’ai l’doua » pour justifier que « oui, mais ça me tente de regarder la Coupe Stanley en gang ». Non, t’as pas le doua ! Enwèye à maison ! On a des cliniques et des hôpitaux à veille de craquer, des travailleurs de la santé en choc post-traumatique, on vit une crise sanitaire mondiale, une situation exceptionnelle qui arrive une fois par siècle. Non, tu peux pas organiser un apéro sous prétexte qu’il fait beau et que ça te tente ! Tu-peux-pas. On va devoir sauver l’essentiel, les petits bouts de société qui doivent continuer à fonctionner pour l’économie de base et la santé mentale de tous. Arrêtons de niaiser, et pour l’amour de Dieu, arrêtez de faire de la politique et osez déplaire, c’est une situation de vie ou de mort. Fâchez-vous !