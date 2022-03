Faire du ménage dans nos paysages

Ce printemps devrait être marqué au Québec par la présentation d’une première politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire.

C’était une promesse électorale de la Coalition Avenir Québec en 2018, tout comme elle était dans la besace du Parti québécois et de Québec solidaire — ce qui est révélateur du besoin à combler. Mais ç’aurait pu tomber dans la boîte sans fond des promesses oubliées.

Ironie du sort, ce sont les inondations de 2019 qui ont fait de cette promesse électorale une urgence : il fallait bien réfléchir à là où on construit ! Le dossier a été pris en charge par Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à laquelle la ministre de la Culture, Nathalie Roy, s’est ensuite associée.

De quoi est-il question ? J’ai bien envie de répondre qu’il s’agit d’éliminer les verrues qui défigurent le Québec ! De faire régner l’harmonie dans nos paysages ruraux et urbains et de préserver ceux-ci par des politiques cohérentes.

Plus prosaïquement, cela englobe divers enjeux : la protection des terres agricoles, l’adaptation aux changements climatiques, la prise en compte de l’évolution démographique, l’entretien des infrastructures, la valorisation du patrimoine…

Très concrètement, ça devient une longue liste d’actions à mener. Ça va de réformer la Loi sur l’expropriation jusqu’à doter les écoles de cours vertes. Ça passe par la densification urbaine et le développement du transport en commun. Il faut redynamiser les centres-villes et les cœurs de villages. Valoriser le travail des urbanistes, donner un nouveau rôle de coordonnatrices aux MRC, combler le manque de logements abordables, corriger les îlots de chaleur, unifier des règlements contradictoires…

Bref, c’est énorme. Ça peut même sembler utopique ! Et pourtant, depuis janvier 2021, les travaux de préparation de cette politique vont bon train du côté du gouvernement.

Mais le plus intéressant de la démarche s’est produit bien avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel, lorsque, à l’automne 2015, une dizaine d’organismes se sont réunis sous le nom d’Alliance Ariane pour convaincre l’État québécois de se munir d’une véritable stratégie d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Aux membres fondateurs se sont rapidement greffés d’autres groupes, des municipalités et des experts qui ont multiplié les occasions de faire valoir leur point de vue. C’est leur message qui a fini par parvenir aux élus.

En mars 2020, un autre regroupement s’est créé, le G15+. Un ensemble disparate puisque le Conseil du patronat du Québec y côtoie Équiterre et Vivre en Ville, que la Fédération des chambres de commerce du Québec y est sur le même pied que le Chantier de l’économie sociale et Fondaction.

Le but du G15+, c’est d’élaborer des propositions pour une relance verte et durable. Ses membres se sont récemment fait remarquer en présentant leurs Indicateurs du bien-être au Québec, afin que l’évaluation de l’état de santé d’une société ne se limite plus au PIB et à la création d’emplois. Une approche rafraîchissante.

Le G15+ et l’Alliance Ariane ont d’ailleurs joint leurs forces et tenu en janvier dernier un sommet auquel ont participé tous ceux qui veulent s’assurer que la politique nationale se concrétisera. Les mairesses de Longueuil, de Sherbrooke et de Chambly y ont pris la parole, de même que des représentants d’Héritage Montréal, de l’Union des producteurs agricoles, de l’Ordre des architectes du Québec…

Tout ce monde a maintenant les yeux tournés vers le gouvernement.

D’un côté, je pressens la déception. Il n’y a qu’à lire le document gouvernemental qui fait la synthèse de ce qui a été mis en avant lors des consultations menées en 2021 : 16 ministères sont concernés ! Tout un défi, pour ne pas dire un écueil, quand on cherche la cohérence.

Alors, soit le projet sera ambitieux et sa mise en œuvre difficile, soit on ira de vœux pieux en corrigeant quelques lois au passage. D’ailleurs, le troisième lien, cher à la CAQ, est en soi une rebuffade aux prétentions d’un aménagement logique et durable.

D’un autre côté, la journaliste cynique en moi finit toujours par laisser place à la citoyenne qui veut y croire. Et je pense à cette donnée, entendue au sommet de janvier : de nos jours, un enfant sur trois se rend à l’école à pied ou en vélo, alors que c’était le cas de 80 % des jeunes il y a 40 ans.

Cet enfant-là n’a-t-il pas droit au retour d’une ville à taille humaine et à une nature bien protégée ? Ne vaut-il pas qu’on lui offre un passé qui a des racines et un avenir adapté aux défis environnementaux et sanitaires du XXIe siècle ? Ce n’est pas trop demander, c’est simplement nécessaire d’agir.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’avril 2022 de L’actualité, sous le titre « Gens du paysage ».