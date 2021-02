Faut-il avoir peur… des dérives sectaires ?

Les gens qui adhèrent à des théories du complot risquent-ils de se retrouver embrigadés dans des sectes ? Selon un sondage CROP réalisé en octobre, un Québécois sur cinq appuierait plus ou moins des thèses prônées par le mouvement QAnon ou d’autres groupes qui prétendent que la pandémie n’est qu’une gigantesque machination. De telles croyances peuvent conduire certaines personnes à se rapprocher de groupes susceptibles d’exercer une emprise sur leur vie, par exemple en les incitant à adopter des comportements dangereux ou à payer le gros prix pour des cures miracles, des stages ou des livres.

En France, où les dérives sectaires sont surveillées de près, l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (UNADFI) a récemment attiré l’attention sur quelques influenceurs de la francophonie dont les pratiques sur YouTube s’apparentent à celles de gourous, comme Jean-Jacques Crèvecœur, conspirationniste belge établi au Québec, Thierry Casasnovas, vidéaste français crudivore, et Christian Tal Schaller, médecin suisse adepte du chamanisme. Chacun compte plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.

À Info-Secte, le seul organisme sans but lucratif au Québec qui cherche à protéger la population contre les dérives sectaires, le nombre de demandes d’information ou d’aide a nettement augmenté depuis le début de la pandémie, explique la vice-présidente Marie-Andrée Pelland, également professeure de criminologie à l’Université de Moncton.

La recherche sur les sectes montre qu’un faible pourcentage des gens qui assistent aux conférences données par des gourous vont vraiment se faire embrigader. Mais étant donné qu’avec la pandémie, on a possiblement plus de temps à consacrer aux lectures ou aux visionnements en ligne qu’avant, et moins d’interactions sociales avec des proches, qui favorisent les échanges de points de vue, le risque est plus grand que les groupes virtuels qui se forment autour des gourous prennent une place démesurée dans la vie de certains.

C’est l’ampleur de l’investissement dans une croyance, en temps ou en argent, plus que la croyance en elle-même, qui doit alerter l’entourage. Comment réagir ? Marie-Andrée Pelland insiste sur la nécessité de préserver les liens. « Affronter la personne ne fait qu’empirer les choses. Il faut plutôt essayer de partager des activités avec elle et lui faire comprendre qu’on l’aime malgré tout. De simples contacts virtuels valent mieux que rien », explique-t-elle. Si la personne tente de nous convaincre, on lui dit poliment qu’on ne partage pas son point de vue, puis on change de sujet. « On augmente ainsi les chances qu’elle finisse par prendre ses distances avec le groupe, même si ce n’est pas facile. »

À lire aussi L’heure du grand ménage