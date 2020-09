Faut-il parler de Lucie Laurier ?

Le Québec est-il pris d’assaut par une horde de complotistes antimasques qui croient que la pandémie de COVID-19 a été orchestrée par des forces occultes cherchant à enchaîner la population ?

Si on se fie au nombre d’articles journalistiques et de publications sur les réseaux sociaux qui leur sont consacrés ces jours-ci, on pourrait penser que oui.

Pourtant, je rentre d’une virée qui m’a amenée à Québec, dans Charlevoix, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean et en Gaspésie et, partout, dans tous les dépanneurs de village, dans chaque casse-croûte, dans le moindre kiosque à fruits de bord de route, le port du masque et la distanciation physique étaient de rigueur.

Le mouvement des conspirationnistes antimasques est aussi fascinant qu’effrayant, mais il demeure à ce jour marginal au pays. Or, à force de leur tendre le micro, de relayer leurs dérapages et de couvrir leurs rassemblements, est-on en train de leur donner un poids démesuré par rapport au nombre réel de leurs sympathisants ? En les mettant continuellement en lumière, ne craint-on pas de stimuler ce qu’on cherche à combattre ?

Les mêmes questions se sont posées, il y a quelques années, lorsque des groupes d’extrême droite ultranationalistes ont émergé sur la scène médiatique. L’attention qui leur était accordée était telle qu’un étranger fraîchement débarqué au Québec aurait pu croire que cette idéologie raciste avait sa place sur notre échiquier politique. Des médias relayaient même leurs prises de position sur des sujets comme l’immigration, comme si ces marchands de haine étaient devenus des interlocuteurs légitimes dans nos débats de société.

Aujourd’hui comme alors, il convient de s’intéresser aux mécanismes qui peuvent conduire une société à « normaliser » des propos extrémistes. Car il y a un risque que des discours qui, au départ, nous semblent inadmissibles finissent par se frayer un chemin dans l’arène des idées, au point où ça devient acceptable d’en débattre et raisonnable de les considérer.

***

Un duo de chercheurs a profité de l’élection présidentielle de 2012, en France, pour examiner ce phénomène. Cette année-là, le Front national, parti d’extrême droite dirigé par Marine Le Pen, avait réussi une percée inattendue au premier tour en récoltant presque 20 % des voix.

L’étude s’est déroulée à l’Université Paris Nanterre, bastion de la gauche et berceau de la révolte étudiante de mai 1968. Les jeunes qui la fréquentent n’ont sans doute pas de gêne, ordinairement, à manifester leur hostilité envers l’extrême droite. Or, lorsqu’on les amenait à penser que le climat ambiant était plutôt favorable au Front national — en leur faisant lire un faux article —, ils souhaitaient moins s’exprimer publiquement sur le sujet.

En effet, parmi ceux à qui on avait laissé croire que la majorité des étudiants français sympathisaient avec Marine Le Pen, seulement 5 % se sont inscrits à un débat sur les politiques du parti. En revanche, lorsqu’ils avaient l’assurance que leurs propres camarades de classe demeuraient farouchement anti-Le Pen, ils étaient trois fois plus nombreux (17 %) à se porter volontaires pour la discussion.

Ce que cette étude montre, c’est la facilité avec laquelle on peut convaincre des jeunes que leurs semblables ont cédé à une idéologie qu’ils tenaient auparavant en horreur. Ce qu’elle illustre également, c’est l’influence qu’exerce sur nous une force quasi irrésistible : ce que les autres pensent, ou plutôt ce qu’on s’imagine qu’ils pensent.

Le conformisme est un aimant si puissant qu’il peut nous tirer dans une direction contraire à nos dispositions personnelles.

On ne compte plus les travaux de recherche, depuis les années 1950, qui ont exposé à quel point l’être humain est « suiveux ». Si on nous demande de dire notre opinion publiquement, dans un groupe d’inconnus, la plupart d’entre nous ajusterons notre réponse à celles que les autres ont données avant nous, quitte à aller à l’encontre de nos propres convictions — y compris sur des thèmes comme l’avortement, les droits des homosexuels, la discrimination positive ou l’immigration. Et après avoir épousé le point de vue d’autrui, nous en gardons une empreinte, car une semaine plus tard, quand on nous sonde à nouveau en privé, nos positions demeurent alignées sur celles du groupe. Ni les gens politiquement bien informés, ni ceux qui ont des opinions fortes ne sont entièrement à l’abri de cette influence.

***

Dans la vraie vie, c’est en consultant les médias d’information, entre autres, qu’on parvient à glaner des renseignements sur ce que les autres pensent, à déchiffrer ce qui est considéré comme normal ou convenable par nos concitoyens. Le hic, c’est que les médias, avec leur prédilection pour le sensationnel, l’insolite, le discordant, nous renvoient bien souvent une image tordue de ce qui constitue la tendance. Avec pour conséquence que, sur certaines questions de société, nous sommes de très mauvais juges de ce que pense la majorité.

En France, par exemple, la majorité des gens sont favorables au multiculturalisme, tout en étant persuadés que la plupart de leurs compatriotes s’y opposent. Aux États-Unis, à la fin des années 1960, la vaste majorité des Blancs, y compris ceux du Sud, étaient contre la ségrégation raciale, mais ils étaient convaincus que la plupart des Blancs étaient pour. Les Australiens, les Chinois et les Américains sous-estiment systématiquement la proportion de leurs concitoyens qui croient en l’existence des changements climatiques — et qui forment, en fait, l’écrasante majorité de la population.

Le problème, c’est qu’on peut finir par obéir à ce qu’on croit être le courant dominant, même si, dans notre for intérieur, on n’est pas d’accord. Les étudiants d’université pensent à tort qu’ils sont les seuls à ne pas raffoler des beuveries, par exemple, alors qu’en vérité, la plupart de leurs camarades n’en sont pas amateurs non plus. Mais puisqu’ils se croient tous en minorité dans leur position, ils n’en disent rien, ils cèdent à cette pression imaginaire et, au bout de quelques mois, ils auront augmenté leur consommation d’alcool afin de se plier à une norme qu’ils ont eux-mêmes fabriquée.

À lire aussi Lève ton verre… sans alcool !

***

En braquant les projecteurs sur la bande de Lucie Laurier et sur la frange de la population qui rejette les consignes de santé publique, les médias sont-ils en train de magnifier leur importance, avec tous les risques que cela comporte ? Peut-être.

Selon de récents sondages, un Canadien sur sept pourrait refuser de se faire vacciner contre la COVID-19. Plusieurs journalistes ont mis cette donnée en évidence, l’accompagnant, comme il se doit, de témoignages de citoyens réfractaires à la vaccination et d’analyses d’experts. Si bien qu’on pourrait en venir à croire, à force de lire des articles sur le sujet, que le mouvement antivaccin se généralise.

Alors, bien sûr que les médias doivent traiter des mouvements antimasque et antivaccin. Si des gens malveillants ou mal informés mettent des vies en danger en faisant échec aux mesures sanitaires, il faut les exposer et riposter à leurs discours. Des journalistes comme Camille Lopez, ceux des Décrypteurs ou de l’Agence Science-Presse font en ce sens un travail essentiel.

Je me demande néanmoins si, comme artisans de l’information, nous sommes suffisamment habiles pour parler de ces mouvements sans exagérer leur influence.

Plus largement, je me demande si nous choisissons avec assez de rigueur les personnes que nous présentons dans nos reportages comme étant représentatives d’une « tendance » ou de la « majorité » — des baromètres auxquels certains citoyens seront tentés de se conformer. Cette « opinion publique » est une fiction que nous contribuons à écrire, en choisissant d’amplifier certaines voix plutôt que d’autres. Une fiction qui, à force d’être répétée, pourrait devenir réalité.

À lire aussi https://lactualite.com/societe/quand-la-distanciation-est-contre-nature/