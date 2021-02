Fiou, de la neige

J’aime la neige. Je me souviens de m’être assise au Musée des beaux-arts de Montréal devant un tableau de neige. J’aurais aimé vous en donner le titre, mais je ne l’ai pas. Un paysage comme on en a vu plein de fois. Un paysage à la Clarence Gagnon, une de ces toiles dans lesquelles tu as l’impression de te promener quand les arbres ont été ouatés d’une épaisse couche de neige. J’aime ces œuvres, j’en ai chez moi. Non, pas les vraies ; Janvier à Québec, de Jean Paul Lemieux, est exposée sous forme d’affiche dans mon salon. Je trouve ces toiles émouvantes.

J’aime les tableaux des expositions permanentes, celles qui font presque partie du décor. Celles qu’on remarque moins, parce qu’elles ne sont pas entourées du brouhaha des expositions temporaires. J’aime les paysages de neige, parce qu’ils sont encore plus permanents. Ils traversent les époques. À moins d’y voir une voiture, on trouve aux toiles d’hiver très contemporaines des airs d’antan, parce que chez nous, la neige est là depuis très longtemps.

J’aime la neige parce que c’est une certitude. Elle est au Québec ce qu’est le sang dans nos veines. Elle va de soi. Une chose de moins à laquelle réfléchir. On sait que la neige viendra. Chaque année pourtant, on a peur qu’elle ne vienne plus. On la regarde incertaine en début de saison, on la voit fondre, se transformer en pluie, on la voit changeante comme la voix d’un ado qui mue. Neige ? Ah non, pluie. Presque neige ? Non, toujours pluie. Mais là on est chanceux, elle est présente et elle est sûre d’elle. Depuis quelques semaines, elle est assise sur les chaises de ma cour avec l’assurance d’un snowbird sur une plage. C’est le temps. C’est « son » temps.

J’aime la neige parce qu’elle est québécoise, elle est nous. Nous la remarquons à peine, nous sommes habitués. Pour d’autres Terriens, notre façon de vivre est impensable. Il y a des Terriens qui n’ont jamais connu le froid. J’aime la neige parce qu’elle me réconforte, j’aime sa lenteur, j’aime le fait qu’elle arrête tout. Elle ralentit les voitures, elle vient se coucher sur nos villes, elle nous oblige à figer. À réfléchir, à contempler.

C’est une chance de l’avoir. Que sa beauté soit toujours là, chaque hiver. Qu’elle offre des paysages uniques et qu’on connaît si bien. Elle est ce que l’on a en commun et ce que doivent apprendre ceux qui arrivent.