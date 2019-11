Fleurir en région

Aux quatre coins de la province foisonnent des municipalités pétillantes de vitalité, terreau fertile à l’émergence des rêves. On le comprend dès les premières lignes de cette section hommage à ces communautés à l’énergie contagieuse : choisir d’habiter en région, c’est opter pour un mode de vie qui permet un rapport différent au temps et à l’espace. Comme si la vie en région étirait tout, allongeant le temps, sublimant l’espace. Tout est un peu plus démesuré qu’ailleurs. Étonnamment peut-être, cela vient aussi avec une forme de proximité : en région, on se connaît, on s’entraide, on se voisine, on coopère. Le vivre ensemble prend toute son importance. Et c’est la beauté de la chose. Le dynamisme des régions – et ce qui donne cette extraordinaire impression que tout est possible – est intimement lié à l’inventivité de leurs habitants et à l’incroyable force du tissu social. Laissez-vous charmer par ces communautés visionnaires, berceaux d’une qualité de vie sans pareil!