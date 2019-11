Granby vers un centre-ville réinventé

Intitulé Bâtissons notre centre-ville, ce projet d’envergure a été amorcé en 2016, lorsque le conseil municipal a eu l’idée de faire d’une pierre deux coups en profitant des réfections nécessaires des infrastructures souterraines (réseaux d’aqueduc et d’égout) pour procéder à une métamorphose du cœur commercial de Granby. Le but est d’en faire un lieu à plus grande dimension humaine pensé autant pour les jeunes familles que pour les personnes aînés, un lieu où la cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes et utilisateurs des transports collectifs se déroulera dans la plus grande harmonie et en toute sécurité.

Puisque les travaux s’étireront sur près de trois ans, il était aussi primordial pour les élus de ne pas nuire aux commerces et de ne pas perturber les activités de la période estivale; c’est pourquoi le processus a été prévu en trois phases distinctes ciblant chaque fois différents secteurs.

Cependant, dès le départ, une chose était certaine : il était hors de question que les décisions se prennent derrière des portes closes. Toutes les personnes concernées allaient avoir leur mot à dire pour établir les grandes orientations du projet qui s’inscrit à même la récente planification stratégique de la Ville.

Un groupe de travail a donc été mis sur pied. Commerçants, citoyens et autres acteurs clés du milieu ont été conviés à plusieurs rencontres consultatives.

Résultat : le centre-ville aura non seulement très fière allure, grâce à l’implication de firmes spécialisées mandatées pour repenser l’espace, mais il deviendra aussi un endroit où il fera bon marcher pour faire ses emplettes et passer du temps, notamment avec l’ajout ou le réaménagement de quatre places publiques où se tiendront des spectacles et des évènements de toutes sortes. Et ce ne sont là que quelques exemples des innovations qui viendront offrir aux habitants de Granby « une expérience humaine naturelle et audacieuse ».

Fondation : 1897

Gentilé : Granbyen, Granbyenne

Population : 66 222

Situation géographique : Montérégie, MRC de La Haute-Yamaska granby.ca