Grosse fatigue

La houle est le produit de tempêtes dont les effets se propagent d’un bout à l’autre des océans. Dans notre « village global », les sociétés sont soumises à de semblables agitations des mœurs et à leurs effets d’amplification.

Or, comme une déferlante trop imposante pour qu’on y puisse surfer, une grande fatigue menace désormais de nous engloutir, si je me fie à une certaine confluence d’idées dans le monde littéraire.

J’entendais l’autre jour l’autrice Geneviève Pettersen autopsier les idéaux féminins qu’induit la pression sociale lors d’un échange à propos de son nouveau roman, La reine de rien. Quelques mois plus tôt paraissait Au pays du désespoir tranquille, de l’artisane de la télé qu’est Marie-Pierre Duval. Elle y raconte les mirages de la méritocratie et ce qui taraude les « bonnes petites filles » devenues grandes. Celles que l’on remercie de se sacrifier sur l’autel de la perfection au travail. Puis est sorti À boutte : Une exploration de nos fatigues ordinaires, un bref essai de la prof de cégep et autrice Véronique Grenier qui inventorie ce qui nous leste.

Ce n’est pas une coïncidence si ces ouvrages paraissent presque tous en même temps. Ni s’ils sont signés par des femmes.

La pression chez elles est exponentielle. Elle vient de tous les côtés. De la nécessité de mieux faire que les hommes pour simplement les talonner. De l’image projetée et attendue par les autres femmes. Des mirages numériques qui renvoient le reflet mensonger de familles lisses dans un décor bucolique au soleil couchant.

Qu’on soit homme ou femme, il est devenu socialement révéré d’être au bout du rouleau. Ainsi, on est constamment à fond dans tout, et si notre patience envers ceux qui refusent d’emprunter le TGV de notre existence s’étiole rapidement, en vérité, c’est avec nous-même qu’on a le moins de tolérance lorsque ralentit la cadence.

C’est aussi ce qui ressort de ce que disent ces autrices : le poids de la pression que l’on s’inflige. L’intraitable critique de tous nos manquements à la performance. Et les seules solutions qu’on nous offre sont toujours de faire plus avec moins.

Un compte Instagram proposait dans mon fil une série d’ouvrages « que tout homme devrait lire » : une compilation de bouquins de motivation et de trouvailles pseudo-scientifiques faisant l’éloge du surhomme. Surtout, un ramassis de lieux communs suggérant de calquer le mode de vie des psychopathes qui ne dorment que deux heures par nuit pour obtenir plus de succès. Je préfère encore lire ces femmes qui dénoncent la tyrannie des apparences et me heurter au vertige de la liste des choses qui me fatiguent aussi.

La fatigue de l’insatisfaction chronique. Celle de prendre conscience que le stress de ne pas assez dormir est une pensée qui me garde éveillé.

La fatigue n’est pas qu’un tarissement de l’énergie, c’est parfois une incapacité à arrêter de bouger. C’est la lassitude qui se perd dans le mouvement qui, lui, ajoute à l’épuisement.

Je suis fatigué de ne pas être une assez bonne personne. De trop parler au lieu d’écouter. Parmi toutes, la fatigue d’être soi est l’une des plus pénibles. Je suis aussi fatigué d’avance des commentaires que suscitera cette chronique, dans lesquels on me dira de prendre des vacances pour me reposer. Je serai fatigué de me sentir coupable d’en prendre. Puis fatigué d’en revenir et de me sentir comme une merde à cause du décalage entre la vie à côté de la vie et la vie dans la vie.

Alors je roule, je cours, je skie, je fais du yoga, du pilates. Je travaille tout le reste du temps ou presque. La fatigue n’est pas qu’un tarissement de l’énergie, c’est parfois une incapacité à arrêter de bouger. C’est la lassitude qui se perd dans le mouvement qui, lui, ajoute à l’épuisement.

Dans son ouvrage, Véronique Grenier se demande quoi faire de notre fatigue. On attend le burnout ? On fait comme dans une musicographie à MusiMax et, après la pause, on sombre dans l’enfer de la drogue ?

Les jeux vidéos, la pêche, la marche en forêt et l’intoxication susmentionnée ne sont que des expédients temporaires pour envoyer paître ces fatigues. Il m’arrive de rêver de retraites de méditation. Mais encore là, le répit ne serait que provisoire.

La fatigue est un problème de société qu’on ne réglera pas en s’inscrivant au cours de yin yoga du lundi soir, même si ça ne peut pas nuire. Notre fatigue devrait être une priorité de santé publique pour laquelle je ne vois cependant aucune solution envisageable.

C’est le vent de la tempête qui traverse les océans pour mieux former la houle qui nous donne le mal de mer. C’est un appel à la productivité, au conformisme. Dans ce contexte, ralentir relève de l’hérésie.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’avril 2023 de L’actualité.