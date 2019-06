Groupe TAQ : Une usine pas comme les autres

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats des Prix de l’impact social.

Catégorie : Modèle d'affaires innovant

«Les employés sont ma priorité. » Cette phrase sonne creux dans la bouche de bien des patrons, mais pas dans celle de Gabriel Tremblay.

L’organisme sans but lucratif qu’il dirige, le Groupe TAQ, a été créé expressément en 1979 pour donner du travail à un groupe précis : les personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles. Elles sont près de 200 à se présenter ainsi chaque semaine à l’usine du Groupe, à Québec, pour effectuer diverses tâches en sous-traitance pour des entreprises, dont des envois postaux. Mais en 2013, le gagne-pain de ces travailleurs était sérieusement menacé.

L’organisme accumulait les déficits au point que, pour rester ouvert, il a dû réduire le salaire de la plupart des employés au minimum. « La demande pour le traitement de courrier diminuait, et on voyait que ça n’allait pas revenir », explique Gabriel Tremblay. Sa solution : diversifier les services du Groupe TAQ en construisant une « usine dans l’usine ».

Il s’agit d’une pièce hermétique qui répond aux standards de salubrité pour faire du conditionnement alimentaire, un secteur en croissance. L’entreprise Chocolats Favoris, qui cherchait un endroit où mettre en conserve ses fameuses fondues au chocolat vendues en épicerie, est devenue la première cliente. Aujourd’hui, l’usine compte cinq pièces hermétiques où, en plus de la nourriture, sont également empaquetés des produits pharmaceutiques et naturels. La croissance est telle que Gabriel Tremblay compte embaucher 150 personnes handicapées de plus d’ici 2023.

Pour elles, décrocher un emploi au Groupe TAQ peut changer leur vie. « Les gens arrivent chez nous les épaules basses, note Gabriel Tremblay. Ils ont souvent connu deux, trois, voire quatre échecs sur le marché du travail avant de nous être proposés par des organismes communautaires. Mais après quelques semaines, ils retrouvent le sourire. »

