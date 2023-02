Harnacher l’exaltation

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

On souligne ces jours-ci le premier anniversaire du convoi des camionneurs qui allait occuper le centre-ville d’Ottawa pendant environ trois semaines pour protester contre les mesures sanitaires. De nombreux participants y voient maintenant un grand moment de l’histoire canadienne qui aura forcé les gouvernements à plier et à mettre fin aux restrictions covidiennes du tyran Justin Trudeau (je n’exagère même pas).

Je comprends ces gens d’avoir été galvanisés par ce projet carburant à la fois au diésel et aux mensonges, à un moment où il restait très peu de choses auxquelles s’accrocher. Comme l’a déjà dit Pouchkine, « à une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant ». (En passant, je n’ai jamais lu Pouchkine, mais pour vous faire vivre quelque chose d’exaltant, je suis capable de faire semblant que oui.)

Je soupçonne que l’on sous-estime l’excitation de faire partie d’un groupe dont les idéaux sont de libérer le peuple du joug d’un despote manipulé par un ordre mondial, peu importe que la menace soit réelle ou non. L’excitation de partager des informations, qu’elles soient fausses ou « très pas fausses », comme l’a dit un des manifestants, entre personnes convaincues du bien-fondé de leur aventure est compréhensible. Moi-même il m’arrive de me faire croire que je participe à l’avancement de la société afin d’oublier la monotonie de ma vie rangée.

Il est plus facile de se convaincre de sa pertinence lorsqu’on restreint son entourage à des gens qui pensent la même chose que soi. Je lisais cette semaine dans La Presse les témoignages des têtes d’affiche du mouvement des camionneurs, ils disaient avoir reçu d’innombrables messages de sympathisants les remerciant pour leur dévouement. Une reconnaissance sans doute sincère. Je ne doute pas que le mouvement ait fait du bien à plusieurs personnes prises dans un marasme pandémique. Cela ne veut pas dire que leur combat était vertueux et que ces messages ne relèvent pas de l’anecdote.

Cette vague d’amour peut donc aussi mener à une mauvaise évaluation du contexte. C’est-à-dire que ces têtes d’affiche réduisent le contexte à leur gang et l’extrapolent à la société entière. À force de se crinquer entre eux, ils ont perdu le contact avec la réalité. Les manifestants étaient au plus quelques milliers et avaient l’appui d’un maigre pourcentage de la population canadienne. L’exubérance de leur déploiement a contribué à donner une ampleur artificielle à la chose. Des camions, ça prend de la place. De quoi donner l’impression à plusieurs participants et à quelques observateurs que le mouvement était énorme.

Ces gens sont donc parvenus à se faire croire qu’ils étaient sortis gagnants de l’exercice. Mais ce n’est pas le citoyen exaspéré par les mesures qui a récolté le plus de bénéfices de la manifestation. Des leaders, mal intentionnés ou pas, ont aussi récolté beaucoup d’argent chez de pauvres gens qui croyaient à une cause basée sur des prémisses douteuses et perdue d’avance. Si la contestation des restrictions sanitaires est totalement légitime, les raisons invoquées pour nier leur utilité ne l’étaient pas toujours.

Il y a aussi des politiciens qui ont capitalisé sur le mouvement. Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, est de ceux-là. Dans Mad Max, en direct sur YouTube, une émission qu’il produit pour éviter les présumés biais médiatiques (et qui, je l’espère, obtiendra quelques nominations au prochain gala des Gémeaux), il a déclaré la victoire de ce mouvement qui « avait la science de son côté » et qui a « poussé les gouvernements provinciaux à agir et laisser tomber leurs mesures ».

À ceux qui lui disent que ça n’a pas été politiquement payant de s’associer au mouvement, il répond que, au contraire, se tenir debout pour ses idées était payant parce qu’il a « montré aux gens que peu importe si nos prises de position sont populaires ou pas, on fait de la politique basée sur nos convictions ».

Pourtant, un récent sondage Léger ne lui conférait qu’un maigre 1 % des intentions de vote au Canada. De plus, le quotidien Le Droit rapportait cette semaine que « selon les rapports d’Élection Canada, le Parti populaire avait reçu 704 226 $ de la part de 6 446 donateurs durant le trimestre se terminant en décembre 2021. Un an plus tard, il en recevait 20 000 $ de plus, avec 5 851 donateurs ». Pas de quoi pavoiser. Mais probablement de quoi faire vivre un parti. Harnacher l’exaltation d’une certaine frange de la population peut être un modèle d’affaires viable pour un politicien.

Prendre position sur des enjeux controversés n’est peut-être pas payant à grande échelle, mais permet de s’insérer dans le débat public, de faire mousser sa notoriété dans certains cercles, de vendre des t-shirts et de solliciter des dons.

Les idées véhiculées (en dix-huit roues) par ce convoi auront fait cadeau à plusieurs d’une belle liberté financière.