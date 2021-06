Histoire de classes

Pour une entrevue récente, j’ai eu à me remémorer le moment où, il y a quelques années, ma mère a choisi sa résidence pour personnes âgées. Son alzheimer progressant, elle ne pouvait plus demeurer dans son petit bungalow. Grâce à la vente de celui-ci, situé dans un quartier en plein embourgeoisement, elle allait disposer d’une somme lui assurant une fin de vie confortable.

J’ai commencé par lui faire visiter une résidence de luxe, avec piscine design, hall ostentatoire, bibliothèque garnie, retraités flamboyants. Malaise tangible de ma mère. « Je ne serais pas à ma place », a-t-elle lâché dans l’auto. J’ai compris ce qu’elle voulait dire. Nous avons donc opté ensuite pour des résidences moins fastueuses, malgré leur titre ronflant de « Manoir ». Correctes, offrant tous les services, mais plus beiges, plus… raisonnables. Les attentes ont été réduites, et le positionnement social aussi. Car c’est de cela qu’il s’agit. Dans la résidence banale qu’elle s’est choisie, ma mère se considère comme à sa place. À son rang. Sa mémoire a beau être partiellement éteinte, elle se souvient de sa position sociale exacte.

Je suis issue d’une classe sociale très modeste, quelque part dans la cave de la classe moyenne inférieure. Mon père était débardeur à l’époque où ce métier était encore exténuant et très mal rémunéré. Je me rappelle que mes premières payes à Radio-Canada étaient équivalentes à ses dernières. S’il avait été débardeur aujourd’hui, il aurait exercé son métier dans des circonstances complètement autres et gagné plus de 100 000 dollars par année. Les efforts de son syndicat lui auraient permis de ne plus appartenir à la même classe sociale. Lui, l’humble immigrant, se sera battu silencieusement pour les générations suivantes. Pour que ses filles puissent s’émanciper.

Mes racines sont les mêmes que les siennes, bien que j’appartienne désormais à l’élite. L’ascenseur social a fonctionné pour moi, grâce au système d’éducation et à la volonté de mes parents. Je suis une transfuge de classe, qui a longtemps eu honte de ses origines sociales. Aujourd’hui, c’est de la manière dont je jugeais mon père, son travail éreintant, son français laborieux, que j’ai honte.

Les classes sociales existent. Elles déterminent le parcours des gens, y compris celui des rares personnes qui s’affranchissent de leur classe d’origine. C’est un lien fort, inaltérable, qui même enfoui vous pétera un jour à la figure.

Les emplois perdus pendant la pandémie, les mouvements de contestation qui apparaissent un peu partout, ces déclassés qui grognent, manifestent, protestent confusément nous disent que les classes sociales, et surtout les plus mal prises, n’ont pas disparu. Elles sont là, comme certaines des injustices les plus odieuses. Les fractures se creusent entre les plus pauvres et les plus riches, et fissurent les sociétés. Nier l’existence des classes, c’est affirmer que, dorénavant, les luttes qui comptent se jouent en silo. Nous sommes aveuglés par ces appartenances parcellaires, et faisons l’économie de combats essentiels pour le bien du plus grand nombre. Comment en sommes-nous venus, en l’espace d’une seule génération, à ranger la conscience de classe et à oublier d’où nous venons, à ne plus voir les injustices qu’à travers le prisme identitaire ?

Le Canada se dirige vers des élections fédérales. Justin Trudeau reprendra son refrain préféré : « Il faut soutenir, euh, la classe moyenne ! » La classe moyenne, fourre-tout conceptuel qui, au fil des ans et des mandats trudeauesques, s’est élargi au point d’englober tous les Canadiens, à l’exception des insolemment riches et des très, très pauvres.

La classe moyenne est vague, extensible à l’infini. Elle donne l’impression qu’on se préoccupe des gens, que son pouvoir d’achat est pris en compte, que ses aspirations importent, alors qu’on continue à gouverner de manière électoraliste ou en fonction des groupes d’intérêt désolidarisés de ladite classe moyenne. Ce mantra est ironique dans la bouche d’un premier ministre qui, avec la promotion des droits des minorités et du multiculturalisme, a contribué à faire éclater la notion de classe pour privilégier celle des droits individuels.

Les classes sociales ont été rayées de l’espace civique, absorbées par une omnipotente classe moyenne, conclut-on facilement. Mais le réel a la couenne dure. Les marges appauvries et les surclassés arrogants le prouvent depuis des années : les classes sociales existent, malgré le discours lénifiant à la mode.

Oui, nous semblons atteints d’un commode alzheimer collectif. Nous oublions nos racines communes encombrantes, qui nous obligeraient à partager des prises de conscience et à mener ensemble des combats. Nous sommes si bien, en silos identitaires. Pourtant, notre maudite classe d’origine revient nous hanter, jusque dans nos choix intimes. C’est qu’elle est importante, même aujourd’hui. Elle est notre mémoire collective et individuelle.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de juillet-août 2021 de L’actualité, sous le titre « Histoire de classes ».

