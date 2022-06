Identité de genre : comment s’y retrouver en tant que parent ? 

On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. N’est-ce pas vrai aussi au moment de la construction de son identité ?

Tout le monde ne possède pas les mêmes informations et n’évolue pas à la même vitesse, d’où la nécessité de notre guide destiné aux personnes impliquées dans le milieu scolaire ou celui de la santé et des services sociaux, pour éviter les situations de rejet et d’intimidation.

Heureusement, de plus en plus de travailleurs sociaux et de sexologues se spécialisent dans ces questions, et de plus en plus d’écoles intègrent ces réalités dans leur code de vie.

Des ressources existent, non seulement pour aider les jeunes, mais aussi les parents, comme Jeunes identités créatives, qui leur permettent de rencontrer d’autres gens qui sont passés par là, qui se sont posé les mêmes questions. Il ne faut pas non plus dénigrer Internet. On y trouve beaucoup de choses négatives, mais d’autres très positives : des jeunes trans et non binaires peuvent échanger avec des personnes qui vivent les mêmes réalités. Ils s’assument davantage parce qu’ils sont de plus en plus visibles, de plus en plus acceptés et de mieux en mieux intégrés.