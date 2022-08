Il est où le français, il est où ?

À l’heure où, au Québec, certains minimisent l’importance de protéger le français ou dénoncent l’atteinte aux droits des anglophones que causerait la loi 96 qui réforme la Charte de la langue française, on a l’impression d’un Canada à l’envers : la minorité menacée serait donc ici ?

Outre l’agrément, mon voyage dans l’Ouest m’a donné l’occasion de vérifier cette hypothèse…

Évidemment, circuler en touriste n’a rien d’une enquête sociologique. Reste que le décalage entre les prétentions et la réalité n’a jamais cessé de m’étonner pendant ces semaines où j’ai largement sillonné le territoire de cinq provinces.

Cela a commencé dès le nord de l’Ontario, où de nombreux panneaux publicitaires invitent fièrement les jeunes à s’inscrire à l’école française. Déduction du touriste devant ce signe tangible de vitalité linguistique : je peux donc entrer dans une station-service, un restaurant ou un hôtel en disant « bonjour » et on me rendra au moins la pareille…

Serions-nous mal tombés ? Pas une fois ce n’est arrivé ! Même pas à Sudbury, où pourtant le quart de la population est francophone. Dans cette ville, j’ai d’ailleurs insisté : « Vous parlez français ? » « Non. » Pas de « désolé », pas de « on va trouver quelqu’un », juste « non ». Sans hostilité (… que j’avais déjà ressentie lors de précédentes visites dans le Rest of Canada), plutôt une indifférence tranquille.

Cette scène s’est souvent répétée, même dans un hôtel ontarien qui annonçait ses services dans les deux langues officielles sur la porte d’entrée ! Cette fois-là, je n’ai pas renchéri : à quoi bon. Nous étions sur le chemin du retour et j’avais bien compris que le français, ça valait pour les apparences ou les initiés qui savent quelles adresses fréquenter et vous y guider.

On ne peut même pas se fier aux sites touristiques qui nous assurent de leur bilinguisme, tant l’offre en français y est inégale. Ainsi en va-t-il des parcs nationaux : accueil en français à Jasper et à Banff, mais pas dans les plus petits.

J’ai par ailleurs fini par mettre au rancart mon truc du « bonjour » qui restait sans réponse. Mais dans un supermarché de Kelowna, la caissière nous a d’elle-même parlé en français en nous entendant, mon mari et moi. C’était boiteux et elle s’en excusait : elle était pourtant francophone, fille d’une Montréalaise, élevée à Ottawa. Mais depuis le temps qu’elle était installée en Colombie-Britannique, elle vivait en anglais, comme tout le monde… Bien sûr.

J’ai néanmoins trouvé d’une infinie tristesse qu’au Musée de Saint-Boniface, lieu chargé de préserver la mémoire de ce bastion francophone, la jeune fille à l’accueil ce jour-là soit incapable de dire un mot de français. Une scène qui aurait été impensable il y a 10 ans, quand j’avais visité l’endroit pour la première fois…

Ce soir-là, nous avons longuement jasé avec la serveuse du resto où nous prolongions notre repas. Elle a fini par nous dire qu’elle avait étudié le français à Montréal et nous en a fait la démonstration (réussie !) avec une certaine gêne, expliquant n’avoir jamais l’occasion de le pratiquer à Winnipeg.

« Il suffit de fréquenter Saint-Boniface, non ? » avons-nous répondu. « Oh non, il n’y a presque plus de francophones là-bas ! » C’était en effet l’impression que nous avions eue en nous promenant dans le quartier : parmi les gens croisés, nous n’avions entendu personne parler en français…

J’ai éprouvé le même sentiment d’abandon dans les multiples villages aux noms français qui marquent le paysage du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, mais où la présence française se fait autrement très discrète, voire inexistante.

C’est le cas même dans les lieux mythiques de l’histoire canadienne-française.

À Batoche, par exemple, théâtre de la grande bataille de Louis Riel pour préserver les droits des Métis avec l’appui du Québec politique du XIXe siècle, le cimetière de l’endroit sert toujours. Mais sur les stèles funéraires des dernières années ne subsistent que les noms français : le reste des informations sur le défunt tout comme les prières sont écrites en anglais. Tout ça pour en arriver à ce renoncement…

D’ailleurs, dans les musées, les Métis sont dorénavant présentés comme les enfants d’une union entre une Autochtone et un Européen : l’épithète « canadien-français » est effacée, ou ramenée à la portion congrue de l’histoire de l’Ouest, au moment même où tout est fait pour valoriser la culture et l’histoire autochtones. Comme si les deux réalités ne pouvaient pas coexister…

Mon retour de voyage a coïncidé avec l’annonce du décès de Gisèle Lalonde, cette grande militante pour les droits des francophones en Ontario. J’en ai été touchée, me demandant si les francophones hors Québec pouvaient arriver à vivre sans avoir à constamment penser à leur identité… N’y a-t-il manière pour eux d’exister au quotidien qu’en se battant ou bien en développant leurs propres réseaux ? Se tenir à la marge, quoi, plutôt que de faire partie de la norme…

Ce questionnement ne se pose pas pour les anglophones du Québec, qui peuvent s’exprimer et être servis dans leur langue partout sur le territoire — il y a toujours quelqu’un pour les accommoder.

C’est un incident banal qui m’a fait pleinement prendre conscience de ce que cela implique dans la vie de tous les jours.

Nous visitions un musée de Winnipeg quand une alarme d’incendie s’est déclenchée. Fausse alerte ? Pendant un bon moment, les directives ont été confuses et données uniquement en anglais.

J’ai alors imaginé la même situation à Montréal, mais avec un message seulement en français : oh que quelqu’un aurait vite dénoncé sur les réseaux sociaux l’intolérable menace à la sécurité des gens !

On a finalement dû évacuer les lieux, beau prétexte pour jaser avec une sympathique bénévole en attendant l’arrivée des pompiers. La dame se pâmait sur Montréal, où sa fille était partie apprendre le français et où elle pourrait aussi l’utiliser, alors qu’ici, n’est-ce pas… Hé oui, hélas.