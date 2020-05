Il est temps d’avoir un ministre délégué à la Santé mentale

« Ça deviendra bientôt l’épidémie dans la pandémie. » L’image, aussi forte que terrifiante, est de Jean-Rémy Provost, le directeur général de l’organisme Revivre, qui vient en aide aux personnes souffrant de dépression, d’anxiété et de bipolarité. Il n’est pas le seul à s’inquiéter de la détresse psychologique qui commence à se répandre au Québec, et du peu de ressources pour répondre à la demande croissante.

À Revivre, depuis le début de la crise, le volume d’appels a grimpé de 30 %. Du côté de Tel-jeunes, la hausse des contacts (appels, textos et clavardage) est de 48 %, avec plus de 200 contacts par jour. À LigneParents, la hausse était de 56 % en avril.

Le volume d’appels à Suicide Action Montréal oscille entre le nombre habituel — 70 appels par jour — et des pointes à près de 150, soit plus du double. Luc Vallerand, le directeur général, doit répondre à la demande avec 70 % moins de bénévoles qu’en temps normal, puisque les gens hésitent à se déplacer au centre d’appels pour y travailler, craignant d’y être infectés par la COVID-19. « J’avais 150 bénévoles le 13 mars ; il m’en reste environ 45 », dit-il. Suicide Action Montréal a reçu une aide temporaire de Centraide et du ministère de la Santé pour embaucher des salariés afin de compenser en partie la baisse du nombre de bénévoles.

La crise, c’est le tremblement de terre. Les problèmes de santé mentale, c’est le tsunami qui suit. Ça frappe à retardement. C’est plus sournois. Il fait beau, le déconfinement approche, on ne se doute de rien, comme les insouciants sur la plage après la vibration. Puis, l’immense vague apparaît.

Pas moins de 15 % de la population souffre actuellement de détresse psychologique, soutient la ministre Danielle McCann, qui se réfère à un sondage Léger mené pour le ministère de la Santé. C’est sept fois plus que la normale. Le gouvernement a donc allongé 31 millions de dollars pour bonifier l’offre de service, en plus de multiplier les publicités pour inciter les gens à consulter.

Ça ne suffira pas.

Dans les prochains mois — peut-être même pour deux ans —, le ou la ministre de la Santé, responsable des programmes en santé mentale, en aura plein les bras avec la pandémie. Le réseau hospitalier sera sous tension. L’achalandage aux soins intensifs, l’occupation des lits, les zones chaudes et froides des CHSLD, le dépistage des cas… La liste des priorités sera longue. Et la santé mentale aura de la difficulté à s’y retrouver.

Il est temps de changer de tactique et de nommer un ministre délégué à la Santé mentale. Une personne qui siègerait au conseil des ministres et qui aurait comme seul mandat de garder les yeux sur les indicateurs de détresse psychologique. Un ministre qui pourrait attirer l’attention sur les coches mal taillées du système, coordonner les ressources et motiver les troupes sur le terrain, en plus de relancer le Plan d’action interministériel sur la santé mentale, arrêté depuis le début de la crise. Un élu responsable, qui répondrait aux questions des journalistes et de l’opposition.

« Il n’est pas trop tard pour mener des actions concertées en santé mentale, explique Jean-Rémy Provost. Nous savons que 90 % des personnes qui se suicident vivent avec une maladie mentale, dont des troubles anxieux et de l’humeur. Agir maintenant, c’est sauver des vies. »

Ce serait une première au Québec, mais ce ne serait pas la plus importante invention depuis le pain tranché non plus. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Écosse, notamment, ont déjà des ministres responsables de la santé mentale.

Le ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances en Ontario, Michael Tibollo, a été nommé en juin 2019. La province, aux prises avec une hausse des surdoses, plus de visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale et des listes d’attente qui s’allongent pour obtenir des services en soins psychologiques, a décidé de mettre de l’ordre là-dedans.

Au Québec, l’attente pour commencer une thérapie auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre dans le réseau public varie de 6 à 12 mois. Le système public était saturé avant la crise, m’expliquait récemment Charles Roy, le président de l’Association des psychologues du Québec, qui regroupe 1 500 professionnels des secteurs public et privé. « Nous sommes en pénurie de ressources », affirme-t-il, lui qui pratique dans un CLSC de Montréal. « Dans le public, il nous manque environ 450 psychologues pour répondre à la demande en temps normal. »

Ces dernières années, les compressions budgétaires dans le volet prévention du ministère de la Santé ont fait mal, dit-il. « On perd en moyenne 32 psychologues par année depuis 10 ans dans le secteur public. »

Un achalandage qui se répercute dans le secteur privé, où les psychologues sont fortement sollicités et ne peuvent souvent plus prendre de patients. « Personne ne chôme, poursuit Charles Roy. Je suis inquiet. On ne peut pas abandonner les personnes qui souffraient avant la crise. Il y aura des choix déchirants à faire. »

Il faudra être ingénieux et créatif pour soulager la détresse psychologique de la population. Comme je l’expliquais dans un récent article publié dans le magazine, les catastrophes passées, notamment celle du déraillement à Lac-Mégantic, peuvent nous inspirer.

Or, pour fédérer ces nouvelles pistes d’aide, les lancer avec efficacité et sans attendre, il serait utile d’avoir un chef d’orchestre ministériel.

Surtout qu’il faudra bien comprendre ce qui se produit actuellement. Certains appels à l’aide sortent de l’ordinaire, expliquent les intervenants sur le terrain.

À Suicide Action Montréal, on enregistre un fort volume d’appels chez les plus de 70 ans, un segment de la population où il n’y a pourtant pas un taux de suicide élevé normalement. « On a des personnes âgées qui se jettent en bas de leur balcon parce qu’elles n’en peuvent plus du confinement. Elles sont isolées, stigmatisées et leur détresse augmente », raconte Luc Vallerand.

Chez les adolescents, l’annulation de l’année scolaire jusqu’en septembre a donné un dur coup au moral, affirme Myriam Day Asselin, coordonnatrice expertise et innovation à Tel-jeunes et à LigneParents. « Nos ados sont déprimés, anxieux, isolés. Ils ne peuvent plus voir leurs amis, alors que l’école est un lieu de socialisation important et un refuge pour certains, qui utilisent les ressources d’aide psychologique scolaires. »

Contrairement à l’idée répandue, la majorité des jeunes ne souhaitent pas passer leurs journées dans leur chambre ou terrés dans le sous-sol familial. « Les ados qui nous appellent ne voient pas le bout de la crise et se demandent quel été ils vont passer », dit Myriam Day Asselin.

Quant aux parents, les appels témoignent de familles au bout du rouleau, incapables de gérer la fratrie ou d’instaurer une routine salutaire. « Faire l’école à la maison, c’est un stress de plus pour eux. Les parents se mettent beaucoup de pression pour être parfaits, et présentement c’est impossible, alors l’anxiété explose », raconte la coordonnatrice à LigneParents et à Tel-jeunes.

Jean-Rémy Provost, de Revivre, estime pour sa part que les appels à l’aide en hausse ne représentent que la pointe de l’iceberg. « Quand on souffre, c’est souvent un ami ou un proche qui nous pousse à demander de l’aide, mais ce réseau de vigilance est absent. On a moins de contacts avec les gens qu’on aime. »

En Europe, où la pandémie a quelques semaines d’avance sur l’Amérique du Nord, la vague de détresse psychologique est énorme, dit Jean-Rémy Provost. « On est en contact avec les spécialistes là-bas et on constate que la demande bondit depuis le début de la crise. »

Jean-Rémy Provost affirme qu’un ministre délégué à la Santé mentale est une piste à suivre. « Le premier ministre du Québec est fier, avec raison, d’appartenir à une nation ayant pris les devants avec une série de mesures tant sur le plan sanitaire qu’économique. Il est grand temps que le gouvernement du Québec prenne également le leadership sur le plan de la prévention de la santé mentale. »

