C’est non. Il neige sur les fraises que vend le marchand à côté de chez moi. Le mois de mai est avancé. Je sors les poubelles, il me neige dessus. C’est non. Je vous résume la situation : ces temps-ci, tout est de la merde. C’est ça qu’on devrait écrire dans nos fenêtres. Avec des arcs-en-ciel bruns. Tout est de la merde, mais comme je ne suis pas entièrement devenue le Schtroumpf grognon, je rajouterais tout de même : « Tout est de la merde… Mais on est ensemble ».

C’est tout ce que je trouve de positif dans ma vie ces jours-ci. Oui, l’odeur du pain, oui les coccinelles que ma fille trouve dans la cour, oui les jonquilles qui disent bonjour quand je passe… Mais la seule chose qui me console, c’est vous. Les gens. Et en particulièrement « mes gens ».

Les gens que j’ai choisis et qui peuplent ma vie. Mes voisins et les passants qui nous saluent en promenant le chien, mais surtout mes proches. Les gens directement impliqués dans ma vie, qui vivent la même chose que moi et à qui je parle très fréquemment. La spontanéité du contact avec mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs et mes amis. Sans ça, je suis rien. Rien. Si j’ai pas rire avec mon mari le soir quand les enfants dorment et qu’on se raconte les conneries qu’ils ont faites pendant la journée, j’ai rien.

Si j’ai pas parler à mon père quand je vais moins bien, le faire rire au téléphone en lui disant que tout est de la merde, si j’ai pas la voix de ma mère qui me cherche des solutions, si j’ai pas ma copine Charlotte qui est enceinte et me rappelle par sa résilience comment on est fait fortes, j’ai rien.

Si j’ai pas l’amour de tous ces gens et leurs voix et leurs vies, si j’ai pas mes enfants qui sortent de nulle part avec une console vidéo portable et qui me racontent des niveaux de jeux et des monstres à battre que je ne comprends pas, j’ai rien. Si j’ai pas leurs petites voix, leur peau de poulet… Si j’ai pas papoter avec ma voisine pendant que je tiens une moppe sur mon perron et qu’on potine comme des concierges d’immeuble, j’ai rien.

Tout cela me maintient en vie. Même quand les mots ne veulent plus rien dire, même quand les conversations tournent en rond, même quand je parle deux secondes au facteur, à un livreur, à quelqu’un qui met mon épicerie dans un sac, si j’ai pas tout ça, j’ai rien.

C’est la seule chose que j’ai, les gens. Et vous, que ça aille ou que ça n’aille pas, je sais que vous êtes là.

