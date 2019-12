Inscrivez-vous aux Prix de l’impact social 2020

Fini, la croissance financière à tout prix. Un nombre grandissant d’entreprises ne se préoccupent plus seulement des chiffres, mais aussi de la société et de l’environnement où elles évoluent. Du côté des organisations sociales, on observe une vague d’innovation afin de résoudre les enjeux complexes actuels. Pour célébrer ces initiatives et les faire connaître du public, le magazine L’actualité et la firme-conseil Credo s’allient pour décerner les Prix de l’impact social.

Qu’est-ce que l’impact social ?

Dit simplement, l’impact social est un changement volontaire qui améliore le bien-être des gens et de l’environnement.

L’initiative proposée doit toutefois aller au-delà de gestes isolés d’ordre éthique ou « de bonne conscience ». Il est ici question d’agir sur une réelle problématique sociale ou environnementale à l’aide d’une stratégie bien pensée. Mettre en place le recyclage dans son organisation contribue certes à protéger l’environnement, mais ce n’est pas suffisant pour se qualifier. Mobiliser les organisations de son secteur pour trouver des solutions de rechange au plastique à usage unique constitue un meilleur exemple.

Pourquoi participer ?

Les lauréats feront l’objet d’un reportage de L’actualité et Credo réalisera une étude de cas à leur sujet. Il s’agit d’une occasion sans pareille de faire connaître votre initiative auprès du grand public et d’influencer d’autres acteurs du milieu de l’impact social.

Critères d’admissibilité

Si vous êtes une entreprise privée, une coopérative, une fondation ou un organisme à but non lucratif (OSBL), vous pouvez soumettre votre candidature.

Les catégories sont définies en fonction des leviers que les organisations choisissent pour créer un impact social (philanthropie, innovation dans leur chaîne de valeur, etc.) plutôt que sur le champ d’intervention (lutte à la pauvreté, accès à la santé, etc.)

Entreprises privées et coopératives :

Philanthropie stratégique : L’entreprise a un programme philanthropique ou une fondation et adopte une approche stratégique, proactive et mobilisatrice pour résoudre une problématique sociale bien définie.

Modèle d’affaires innovant : Innovation dans la chaîne de valeur de l’organisation. L’entreprise adopte une stratégie de valeur partagée (Shared Value), c’est-à-dire qui répond à un problème social à travers une activité économique rentable et avec le potentiel d’être mise à l’échelle.

Leadership en responsabilité sociale : L’organisation adopte un programme ambitieux de responsabilité sociale d’entreprise qui va au-delà des pratiques courantes (RSE).

Innovation dans la gouvernance : Innovation dans la gouvernance et la culture de l’organisation ; L’impact social est au coeur des décisions internes de l’organisation et de l’évaluation du succès de l’entreprise.

Des frais d’inscription de 150 $ s’appliquent.

Fondations et organismes à but non lucratif

Renforcement des communautés : Leadership dans l’engagement et l’autonomisation des communautés : approche participative et inclusive qui place les communautés au centre de leur développement et leur autodétermination (accent sur les individus d’un même territoire).

Mobilisation de l’écosystème : L’organisation met en place des approches collaboratives et complémentaires avec les acteurs de l’écosystème pour un impact collectif maximisé (accent sur les organisations travaillant sur un même enjeu).

Innovation dans les capacités d’impact : L’organisation a développé des capacités internes (modèle organisationnel, structure, culture…) qui lui permettent de réaliser pleinement sa mission et stratégie d’impact.

Des frais d’inscription de 75 $ s’appliquent.

Critères de sélection

L’organisation a une très bonne compréhension de l’enjeu social et environnemental auquel elle s’attaque et adopte une pensée holistique (dans sa globalité), systémique et/ou long terme dans son approche ;

L’intention d’impact de l’organisation est claire et mesurable ;

L’organisation innove (au sens large : faire différemment) ;

L’organisation est proactive dans le rôle joué pour résoudre l’enjeu social ou environnemental identifié ;

Le changement social est placé au cœur des décisions de l’organisation, de la gouvernance, des stratégies, des pratiques et/ou des mesures de performance ;

Le changement créé est positif (net), durable et mesurable (au moins en partie) ;

Il y a une grande cohérence entre la communication externe de l’organisation et ses actions internes ;

D’autres éléments qualitatifs permettent à l’initiative de se démarquer ;

Démonstration de la viabilité financière de l’organisation et qualité de la divulgation publique aux parties prenantes.

La date limite pour s’inscrire est le 31 janvier 2020 à 23h59 HAE.

