Impossible d’avoir truqué les images de la mission Apollo 11, selon un expert en cinéma

Cinquante ans se sont écoulés depuis que la mission Apollo 11 s’est posée sur la Lune, avec son équipage à bord. Mais beaucoup de gens ne croient toujours pas que cela se soit réellement produit.

Les théories du complot sur cet événement sont en fait plus populaires que jamais. Une théorie courante veut que le réalisateur Stanley Kubrick ait aidé la NASA à simuler les images historiques de ses six alunissages réussis.

Mais aurait-il vraiment été possible de le faire avec la technologie disponible à l’époque ? Je ne suis ni un expert en voyages spatiaux, ni un ingénieur, ni un scientifique. Je suis cinéaste et conférencier en post-production cinématographique. Et bien que je ne puisse pas dire comment nous avons atterri sur la Lune en 1969, je peux dire avec une certaine certitude qu’il aurait été impossible de faire des copies de ces images.

Voici quelques-unes des croyances et des questions les plus courantes – et pourquoi elles ne tiennent pas la route.

L’atterrissage sur la lune a été filmé dans un studio de télévision

Il y a deux façons différentes de capturer des images animées. L’une d’elles est un film, c’est-à-dire des bandes de matériel photographique sur lesquelles une série d’images sont exposées. Une autre est la vidéo, qui est une méthode électronique d’enregistrement sur divers supports, tels que les bandes magnétiques mobiles. Avec la vidéo, vous pouvez également diffuser vers un récepteur de télévision. Un film cinématographique standard enregistre des images à 24 images par seconde, alors que la télévision diffusée est généralement de 25 ou 30 images, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Si nous acceptons l’idée que les alunissages ont été enregistrés dans un studio de télévision, nous nous attendrions à ce qu’il y ait 30 images par seconde, ce qui était la norme en télévision à l’époque. Cependant, nous savons que la vidéo du premier alunissage a été enregistrée à dix images par seconde dans SSTV (Slow Scan television) avec une caméra spéciale.

Ils ont utilisé la caméra spéciale d’Apollo dans un studio et ont ensuite ralenti les images pour faire croire qu’il y avait moins de gravité

Certaines personnes peuvent prétendre que lorsque vous regardez les gens se déplacer au ralenti, ils semblent se trouver dans un environnement d’apesanteur. Ralentir un film nécessite plus d’images qu’à l’accoutumée, c’est pourquoi vous commencez avec une caméra capable de capturer plus d’images en une seconde qu’une caméra normale – c’est ce qu’on appelle un surdimensionnement.

Lorsque cette vidéo est lue à la fréquence d’images normale, elle est lue plus longtemps. Si vous ne pouvez pas surcharger votre appareil photo, mais que vous enregistrez à une fréquence d’images normale, vous pouvez ralentir artificiellement la séquence, mais vous devez trouver un moyen de stocker les images et de générer de nouvelles images supplémentaires pour la ralentir.

Au moment de la diffusion, les enregistreurs à disques magnétiques capables de stocker des séquences au ralenti ne pouvaient enregistrer que 30 secondes au total, pour une lecture de 90 secondes de vidéo au ralenti. Pour capturer 143 minutes au ralenti, il vous faudrait enregistrer et stocker 47 minutes d’action en direct, ce qui n’était tout simplement pas possible.

Ils auraient pu avoir un enregistreur de stockage avancé pour créer des séquences au ralenti. Tout le monde sait que la NASA obtient la technologie avant le public

Eh bien, peut-être qu’ils avaient un enregistreur de stockage supplémentaire super secret – mais un enregistreur presque 3 000 fois plus avancé ? J’en doute.

Ils l’ont tourné sur pellicule et ont ralenti le film à la place. Vous pouvez avoir autant de films que vous le souhaitez. Puis ils ont converti le film pour le montrer à la télévision

À lire aussi La Lune, et après ?

Enfin un peu de logique ! Mais le tourner sur pellicule nécessiterait des milliers de pieds de pellicule. Une bobine typique de film 35 mm – à 24 images par seconde – dure 11 minutes et mesure 1 000 pieds de long. Si nous l’appliquons à 12 images par seconde (aussi près de dix que possible avec un film standard) pendant 143 minutes (c’est la durée de la séquence d’Apollo 11), il vous faudrait six bobines et demie.

Il faudrait ensuite les assembler. L’épissure des jointures, le transfert des négatifs et l’impression – et éventuellement des grains, des taches de poussière, des poils ou des rayures – dévoileraient instantanément toute l’affaire. Aucun de ces artefacts n’est présent, ce qui signifie qu’il n’a pas été filmé. Si l’on tient compte du fait que les atterrissages ultérieurs d’Apollo ont été effectués à 30 images par seconde, il serait alors trois fois plus difficile de les simuler. La mission Apollo 11 aurait donc été la plus facile.

Mais le drapeau souffle dans le vent, et il n’y a pas de vent sur la lune. Le vent vient clairement d’un ventilateur de refroidissement à l’intérieur du studio. Ou il a été filmé dans le désert

Ce n’est pas le cas. Une fois que le drapeau est relâché, il se stabilise doucement et ne bouge plus du tout dans les images suivantes. De plus, quelle est la quantité de vent à l’intérieur d’un studio de télévision ?

L’éclairage de la vidéo provient clairement d’un projecteur. Les ombres sont bizarres

Oui, c’est un projecteur. Ça s’appelle le soleil. Regardez les ombres dans les images. Si la source lumineuse était un projecteur à proximité, les ombres proviendraient d’un point central. Mais parce que la source est si éloignée, les ombres sont parallèles dans la plupart des endroits plutôt que de diverger d’un seul point.

Cela dit, le soleil n’est pas la seule source d’éclairage – la lumière est également réfléchie par le sol. Cela peut faire en sorte que certaines ombres n’apparaissent pas parallèles. Cela signifie également que nous pouvons voir les objets qui sont dans l’ombre.

On sait tous que Stanley Kubrick l’a filmé

On aurait pu demander à Stanley Kubrick de simuler l’alunissage. Mais comme il était tellement perfectionniste, il aurait insisté pour le tourner sur place. Et c’est bien documenté il n’aimait pas voler, donc à propos de ça… Suivant ?

Il est possible de recréer des dinosaures à partir de moustiques comme ils l’ont fait dans le parc Jurassic, mais le gouvernement le garde secret

J’abandonne.