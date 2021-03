Inscrivez-vous aux Prix de l’impact social 2021

Les Prix de l’impact social sont nés d’un désir et d’une urgence : promouvoir les entreprises et organisations qui ont un effet positif sur la société et l’environnement grâce à leurs initiatives innovantes. En 2020, les Prix de l’impact social ont permis de sensibiliser près de trois millions de personnes. Nous voulons bâtir sur le succès qu’a remporté le concours par le passé pour toucher un plus grand auditoire encore, et inspirer toujours plus d’entreprises à passer à l’action.

L’actualité et la société-conseil Credo collaborent pour la troisième année consécutive afin de décerner des prix aux entreprises et organisations québécoises qui contribuent au bien-être de la société ou de l’environnement. Le jury sera présidé par Monique Leroux, vice-présidente du conseil de Gestion Fiera inc. Il rassemblera des personnalités reconnues pour leur expertise par la communauté d’affaires, le milieu universitaire et le secteur associatif.

Qu’est-ce que l’impact social ?

Une façon très simple de résumer l’impact social est de parler d’intention et de mesure.

Quelle était l’intention de départ ? Quel objectif votre entreprise ou organisation s’est-elle donné pour mission d’atteindre ? Quel est l’enjeu sociétal ou environnemental auquel vous proposez des solutions ?

Quand on parle d’impact social, la question de la mesure se pose tout de suite. Parce qu’une intention a peu de valeur si on est incapable de la mesurer, il est indispensable de savoir comment mesurer son impact dans le temps.

Les Prix de l’impact social visent à récompenser les entreprises et organisations dont les actions ont une portée considérable. C’est pourquoi l’initiative proposée doit aller au-delà de gestes isolés d’ordre éthique ou « de bonne conscience ». Il est ici question d’agir face à une réelle problématique sociale ou environnementale à l’aide d’une stratégie bien pensée. Mettre en place le recyclage dans son entreprise contribue certes à protéger l’environnement, mais ce n’est pas suffisant pour se qualifier. Mobiliser les organisations de son secteur pour trouver des solutions de rechange au plastique à usage unique constitue un meilleur exemple.

Pourquoi participer ?

Les lauréats feront l’objet d’un reportage de L’actualité et Credo réalisera une étude de cas à leur sujet. Il s’agit d’une occasion sans pareille de faire connaître votre initiative auprès du grand public et d’influencer d’autres acteurs du milieu de l’impact social.

Critères d’admissibilité

Vous pouvez soumettre votre candidature si vous êtes une entreprise privée, une coopérative, une fondation ou un organisme sans but lucratif (OSBL).

Cette année, afin de faciliter la compréhension des catégories, nous nous sommes inspirés des objectifs de développement durable proposés par l’ONU pour établir huit catégories :

Égalité : Votre organisation se distingue par ses actions pour favoriser l’égalité, que ce soit en cherchant à réduire les inégalités ou la pauvreté, ou en œuvrant pour l’égalité des sexes, la diversité ou l’inclusion des communautés racisées ou exclues, ou pour assurer un travail décent.

Santé et bien-être : Votre organisation se distingue par ses efforts pour résoudre des enjeux sanitaires, réduire la transmission de maladies, faciliter l’accès à des professionnels de santé, promouvoir un mode de vie sain ou améliorer l’efficacité du système de santé.

Éducation : Votre organisation se distingue par ses initiatives pour encourager l’alphabétisation, offrir un enseignement de qualité à coût abordable ou favoriser l’égalité d’accès à l’éducation.

Environnement : Votre organisation se distingue par son engagement à lutter contre les changements climatiques, à protéger la vie terrestre et aquatique, à offrir une eau ou une énergie propre à coût abordable, ou à proposer des solutions de consommation ou de production responsables.

Villes et communautés durables : Votre organisation se distingue par ses actions pour favoriser l’accès au logement ou une urbanisation inclusive, développer le transport durable ou l’écoconstruction, améliorer la gestion des déchets ou protéger le patrimoine.

Paix et justice : Votre organisation se distingue par ses efforts pour améliorer l’accueil des réfugiés, lutter contre les violences, promouvoir les droits de la personne ou combattre la fraude.

Industrie, innovation et infrastructures durables : Votre organisation se distingue par son engagement à faciliter l’accès au financement, à proposer une industrialisation durable, à utiliser les ressources de façon efficace et responsable, ou à trouver des solutions durables grâce à l’innovation ou au progrès technologique.

Faim et agriculture durable : Votre organisation se distingue par ses initiatives pour favoriser une biodiversité agricole, offrir des systèmes de production agricole durables ou lutter contre l’insécurité alimentaire.

Critères de sélection

L’organisation a une très bonne compréhension de l’enjeu social ou environnemental auquel elle s’attaque et adopte une pensée holistique (dans sa globalité), systémique ou à long terme dans son approche ;

L’intention d’impact de l’organisation est claire et mesurable ;

L’organisation innove (au sens large : faire différemment) ;

L’organisation est proactive dans le rôle joué pour résoudre l’enjeu social ou environnemental ciblé ;

Le changement social est placé au cœur des décisions de l’organisation, de la gouvernance, des stratégies, des pratiques ou des mesures de performance ;

Le changement créé est positif (net), durable et mesurable (au moins en partie) ;

Une grande cohérence existe entre la communication externe de l’organisation et ses actions internes ;

D’autres éléments qualitatifs permettent à l’initiative de se démarquer ;

L’organisation est viable financièrement.

Frais d’inscription

Vous êtes une entreprise privée : des frais d’inscription de 150 $ s’appliquent.

Vous êtes une coopérative, une fondation ou un organisme sans but lucratif (OSBL) : des frais d’inscription de 75 $ s’appliquent. Pour profiter de ce rabais de 50 %, veuillez utiliser le code promotionnel IS-50.

La date limite pour s’inscrire est le 7 mai 2021, à 23 h 45 HAE.

Cliquez ici pour visualiser le formulaire d’inscription.

Inscrivez-vous !