J’ai pris du poids

J’ai été mince toute ma vie. Avec un peu de fluctuation à l’adolescence et, bien sûr, pendant mes trois grossesses. Mais dans l’ensemble, j’ai toujours été considérée comme une femme mince. Je prends des médicaments anxiolytiques depuis environ six mois parce que je fais des crises de panique. Ça m’aide énormément. Je n’avais jamais jusqu’à maintenant pris ce genre de pilules (on m’avait prescrit un jour des antidépresseurs, mais auxquels j’avais très mal réagi). Les médicaments que je prends sont reconnus pour engendrer une prise de poids. On me l’avait dit, je savais que ça faisait partie des effets secondaires.



Est-ce que j’ai engraissé à cause de la pandémie, du confinement, des pilules ? Le résultat est le même. Je le vois bien que ma face est plus ronde qu’avant. Je pense qu’on est rendus nombreux à avoir vécu cette fluctuation pendant la pandémie. Je le constate autour de moi, les gens ont grossi. Un peu, beaucoup, à la folie. Comme notre amour du pain. Il y a, bien sûr, des gens qui ont vécu l’inverse, la pandémie leur a permis une remise en forme, des changements dans leur mode de vie, dans leur niveau de stress, une remise en question. Bref, certains ont, au contraire, perdu du poids. Ce n’est pas mon cas.



C’est intéressant de se voir changer, ça vient avec toutes sortes de questions, de peurs, d’angoisses (que je ressentirais si je n’étais pas gelée comme une balle sur les pilules — je niaise), ou juste de simples réflexions. Les questions de poids quand on est une femme, c’est censé être omniprésent. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma seule fille en soit à peine consciente. Je ne veux pas que, d’une manière ou d’une autre, son poids soit lié à son identité. J’aimerais qu’il n’existe aucun lien entre ces deux concepts, que son poids qui fluctue, sa taille, ses formes ne soient que des faits sans qu’il en émane une valeur. Ou un attachement disproportionnellement émotif. Je voudrais qu’en aucun cas, il n’y ait chez elle l’idée que je pèse tant, donc je suis. Jamais.



J’ai souvent, bien sûr, entendu parler de grossophobie, j’ai vu plusieurs marques, des campagnes de marketing, des produits, mais aussi des efforts de sensibilisation tenter de changer notre perception de notre rapport à la beauté et au poids. Pour de bonnes raisons ou des prétextes mercantiles. Les normes de beauté étant un peu partout les mêmes, j’avais compris que ça nous mettait une pression pour devoir rentrer dans un moule, que ça pouvait nous pousser à une haine de soi, à se dire qu’au fond, comme on est, on ne mérite pas d’être aimée ou d’être trouvée belle. Mais ce que je n’avais pas vu venir, c’est que moi, je m’aime encore avec mon poids en plus, avec mes nouvelles formes, mais on ne me propose pas, ou peu, ces modèles. Je comprends qu’en fait, ça devient louche de s’aimer quand on a grossi. C’est comme s’il me poussait une honte de penser ça. C’est pour ça aussi qu’il faut plus de représentations de femmes bien dans leur peau, point. L’amour-propre, ça peut te suivre quelle que soit ta taille. Faudrait qu’on se le dise plus.