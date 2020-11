Je trouve ça long. Je supporte le tout, je sais que je vais m’en sortir, mais je fais aussi du déni. Ça m’affole à quel point tout ça est rendu notre nouvelle normalité. À quel point je suis désormais habituée qu’un décret existe pour m’interdire de faire entrer mes parents ou mes amis chez moi. Ça n’a aucun sens quand on y pense.

Je ne vois personne. Je suis concentrée sur l’essentiel, sur ce que je dois sauver en cas de crise. Ma santé mentale, mon couple, mes enfants, mon travail. C’est tout ce que j’ai. Je parle à mes amis au téléphone, à mes parents, à mon frère, à ma sœur. Je parle à des proches au moins une fois par jour. Mais il m’arrive le vendredi soir de bouder. De bouder de ne pas pouvoir sortir. De me rappeler subitement les possibilités qu’offrait le monde d’avant. De me souvenir que ce que nous vivons n’est pas normal. Même si, huit mois plus tard, nous avons tous trouvé une sorte de routine. Je ne remarque plus quand j’ai le masque. Je l’ai même oublié l’autre fois en allant à l’épicerie et, trop paresseuse pour retourner chez moi, j’ai demandé à l’entrée si je pouvais en acheter un.

Il a fallu que je pénètre dans le magasin sans masque et, de l’entrée à la caisse où se trouvait ledit masque, je vous jure que je me sentais comme dans un de ces rêves où tu constates que tout le monde est habillé, sauf toi. « Ah, cachez mon horrible visage nu qui se promène dans une épicerie avec tous ses microbes! » C’est sûr qu’après la pandémie on deviendra tous germaphobes.

Je m’ennuie des fêtes. Je m’ennuie de parler dans une cuisine, assise sur un tabouret autour d’un îlot avec des amis d’amis que je viens de rencontrer. Je m’ennuie de piger dans des plats en refaisant le monde, de finir un verre en n’étant pas sûre que c’est le mien. Je m’ennuie de prendre un taxi en touchant à l’horrible poignée tripotée par plein d’inconnus et de respirer le même air que le chauffeur jusque chez moi. Je m’ennuie de pianoter sur mon téléphone sans me demander s’il a la COVID, je m’ennuie d’être sale. D’être proche. Je m’ennuie de cette proximité qu’on avait sans le savoir. De faire la bise à des collègues, de rire en mettant la main sur leur épaule, de faire des accolades, des câlins. Je m’ennuie de parler à deux pouces de la face d’une amie dans un party de bureau parce que la musique est trop forte. Je m’ennuie de la possibilité de rencontrer des gens. De faire des découvertes.

Je m’ennuie de ce monde moins aseptisé où on serrait des mains. Je m’ennuie de la liberté que ça représentait. La foule. Le public. Des gens entassés dans un bar, venus manger des nachos et rire. Je m’ennuie des soirées d’humour, de parler dans un micro même pas lavé. Je m’ennuie de mon système immunitaire qui savait me protéger et composer avec tous ces microbes. Je m’ennuie de ne pas penser. De juste vivre.

Je me console avec ma bulle. Ceux avec qui j’hiberne, papa ours et les trois oursons. C’est mon terrier pour l’hiver. Il est bien assez rempli d’amour et j’ai la chance qu’il me reste des contacts. De la petite peau à toucher. Mais je m’ennuie. J’ai hâte au printemps. J’ai hâte à la promesse qu’un jour je referai la bise à un voisin, qu’un jour je retrouverai avec les humains cette camaraderie, cette proximité, ce partage qui dit « je vous aime bien ».