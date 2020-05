Je ne pense pas à la mer

Je pense beaucoup à la mer ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, elle m’habite. En fait, je n’y pense pas, c’est ça qui est beau. Elle m’habite. Et il est là, l’enjeu. Moins penser. Ce n’est pas facile moins penser. On aime penser. Attention, je n’ai pas dit « réfléchir », réfléchir c’est bien. Tu travailles. Tu réfléchis à essayer de créer ou régler quelque chose. Penser c’est vraiment juste pété. C’est un truc que fait notre cerveau parce qu’il est habitué. Je suis rendue que je ne vois plus rien de noble au fait de penser. On le fait trop, on le fait mal et la plupart des milliards de pensées qui nous fréquentent ne sont que de la pollution. De l’inutile. Un truc que fait notre cerveau par accoutumance.

Je regarde des vieilles maisons. À la campagne. Je regarde beaucoup la campagne parce que je m’ennuie de la nature. Sûrement parce que je suis confinée comme une marmotte, mais sûrement aussi parce que c’est la fin, fin, fin de l’hiver. Et qu’à la fin, fin, fin de l’hiver on est avide de nature. Je le sais parce que l’an dernier, dans un monde où on avait toutes les chances sans le savoir, je suis allée en visite avec ma mère et ma fille au Jardin botanique. Vous êtes déjà allés au Jardin botanique fin mars quand le résidu de neige dehors est un tas de cailloux, de papiers d’emballage, de tasses en papier aplaties et de crottes qui dégèlent, et que la ville est sale et beige et triste ? Vous savez pas que vous n’en pouvez plus, mais vous rentrez au Jardin botanique et là… vous voyez des feuilles ! En hiver. Et tout à coup, la chaleur humide et le vert qui vous enlacent paraissent comme un rêve. Comme un moment où on reprend notre souffle, où on se réveille d’un cauchemar.

L’autre matin, figurez-vous qu’après ne pas avoir conduit pendant deux mois, j’ai pris la voiture que l’on nous prête (pour éviter que mon mari prenne le métro) et j’ai conduit. J’ai pas juste conduit, j’ai conduit SEULE. Seule, sans enfants. Dans un habitacle fermé. Une bulle où personne ne me parlait. Où personne ne me parlait sauf Paula Abdul. Vous avez déjà pleuré sur du Paula Abdul ? Sur un truc aussi synthétique que « Straight Up », suivi par « Sexual Healing » de Marvin Gaye, et vous avez l’impression que le mix enchaîné est la plus belle symbiose dont vous avez jamais été témoins ? Je passais à côté du boulevard Pie-IX, qui est complètement éventré, et je voulais faire un câlin à Montréal tellement elle m’avait manquée. La tour du stade rivalisait avec la tour Eiffel, j’ai été à ce point enfermée.

Je suis allée à la pépinière. J’ai failli tout acheter. Je voulais étreindre le printemps. Je voulais tout prendre, partir avec leurs figuiers plus vieux que mon père, arracher à pleines mains les platebandes de fleurs blanches, les empoigner avec l’excitation d’un enfant qui agrippe un chaton.

Je voulais tout prendre. Avaler la nature. Lui dire que je me suis ennuyée d’elle. Que l’on est nuls, tous autant que nous sommes, nuls à chier lorsqu’il s’agit de la protéger, de l’aimer, de comprendre. De voir. Voir tout ce qui est là et qui ne demande qu’à être vu. Juste vu. Vécu. Pas pensé.

