Je ne veux même plus savoir

Je me suis laissée prendre au jeu. Au jeu de ce suspense. De cette course. J’avais oublié que la vie, c’est pas ça, une course. Vous allez rire, c’est le titre de mon livre. J’avais oublié qu’on veut sans cesse nous faire croire que la seule vraie vie qui existe est celle que montre la télé. Le fil incessant des actualités. Je m’étais laissée prendre au jeu, parce que c’est important une élection. C’est gros, surtout celle-là. Mais la vie, c’est pas ça.

Il n’y a pas que ça. Et quand on écoute la radio toute la journée et qu’on lit les journaux et que l’on se perd sur Twitter, et que tout ça culmine en une soirée électorale que l’on attend depuis quatre ans, au beau milieu d’une pandémie qui ne terminera pas ce soir, bien sûr qu’on a l’impression que l’on prend tous nos pions et qu’on les place sur une case. Une seule case. Puis, spine la roulette.

Mais la vie, c’est pas ça. J’ai décroché, certains diront que c’était parce que c’était déprimant ou parce que le scénario rose bonbon que j’espérais n’arrivait pas. Mais c’est plutôt parce que nous vivons une période trouble où j’ai sincèrement l’impression que le choix qui s’offre à nous généralement est maintenant une urgence. De quoi rempliras-tu ton heure ? J’avais mal à la tête. J’écoutais la voix de John King sur CNN, qui débitait des mots et des chiffres à la vitesse d’un commentateur de hockey qui suit la rondelle, mais un moment donné je me suis rendu compte que ça me tentait plus de suivre la rondelle.

On en est où, là ? Avec les écrans qui bougent et la musique qui stresse et les lumières qui flashent et la rapidité avec laquelle on s’attend à avoir l’information et donc à la traiter… La vie ne va pas aussi vite que ça et donc on est obligé de combler. De combler avec des mots qui ne veulent rien dire, avec des chiffres qui, on le répète, sont incertains, mais vite, vite, vite il faut remplir. Et je ne me souviens plus si je veux adhérer à ça. Il y a un rythme aux choses, aux progrès, aux changements… Je le sais parce que j’ai vu mes petits apprendre à marcher. J’aurais eu beau leur faire faire des mouvements de jambes depuis la naissance, y en reste pas moins qu’un bébé, c’est à peu près à un an que ça marche.

Je me suis laissée prendre au piège de tout ce théâtre politique et médiatique, que j’ai suivi aveuglément parce que ça m’intéresse, mais il y a un bout drainant à tout ça et trop prenant, qui est tout simplement malsain. On nous fait croire que ne pas s’abreuver à toutes ces formes d’informations, ça n’est pas vivre la « vraie vie ». Mais pendant toute cette soirée électorale cauchemardesque, j’avais une petite fille de six ans qui venait me voir avec ses bouclettes et qui voulait que l’on tresse des scoubidous. Les scoubidous, pour ceux qui ont eu aussi cette enfance, sont des espèces de bracelets en plastique que l’on tresse et je les faisais aussi quand j’étais petite. C’est ma sœur, la pianiste, qui lui a offert la boîte. On en a fait. Ma fille voulait que j’éteigne l’écran. Me suppliait de faire taire ce vacarme.

Et elle avait bien raison. Qu’est-ce que ça change de suivre tout ça en direct ? D’avoir le nez dedans ? L’enjeu pourrait paraître petit, mais honnêtement survivre à l’hiver et survivre à cette pandémie et au climat politique toxique qui règne, c’est un enjeu majeur de santé mentale. Et si l’on ne s’attrape pas au vol, si on n’est pas conscient de nos habitudes, de ce qui nous nourrit ou nous détruit, la vie nous glisse entre les doigts.

Je ne connais pas les résultats de la présidence à l’heure actuelle, même si, bien sûr, ils me font peur, mais je sais que quoi qu’il arrive, serré ou pas serré, chaotique ou pas, qu’ils tardent pendant des semaines ou que ça cesse enfin, le vrai combat de la vie ne changera pas. Celui d’être capable, autour de nous, de se créer un nid qui a un sens. Un nid qui a quelques plaisirs que nous aimons et des gens, des proches, quelques-uns qui nous sont chers.

Et ça, que le président des États-Unis soit un trou de cul ou pas, ça ne changera pas et personne ne pourra me l’enlever.