Journal des temps inédits : 6 h du matin

Hier matin, à 6 h, j’étais habillée, prête à aller marcher avant une journée de travail confiné. J’ai enfilé mon manteau, je suis sortie, et sur le trottoir, sans aucune raison, venu de nulle part, un flot de larmes a surgi. Au jour 34, j’ai craqué.

Comme plusieurs d’entre nous, probablement. Je ne crois pas être la seule. Je ne suis pas la plus courageuse. J’ai craqué parce que les CHSLD, l’infantilisation des 70 ans, les morts. Parce que l’insomnie, l’anxiété. Parce que le monde va changer, en pire probablement. Parce que cette crise fracasse les gens déjà mal pris, ceux qui travaillent fort, qui se donnent, qui se vendent pas cher. Parce que la solitude dont on ne parle pas. Parce que la culture, les petits commerces vont y passer. Parce que ce n’est pas vrai que tout va changer sous le signe de la bienveillance. Parce que vos photos Instagram pimpantes de confinement réussi, de vos poses de yoga parfaites, de vos miches de pain triomphantes et de vos repas santé arrogants sapent le moral. Votre bonheur passif agressif, vos slogans martiaux « ÇA. VA. BIEN. ALLER. », gardez ça pour vous, dans votre nombril irradiant ! Vous n’êtes pas la normalité.

Seule sur le trottoir, je sanglotais, dépourvue, cassée. Pourtant, je fais tout ce que je peux. Je cuisine et je livre, à distance, des gâteaux à ma tante âgée, je visite ma mère à sa résidence à travers la porte de son balcon, je fais des courses pour des voisins, je garde mes distances, je remonte le moral de mes amis. Peu de choses, alors que d’autres sont au front et risquent leurs vies. Mais l’angoisse normale nous guette tous, lorsqu’on a les yeux grands ouverts, le soir, dans notre lit. Elle se faufile. Je songe à la crainte de l’avenir que vivent les parents, à celle des enfants. Celle des vieux, seuls au milieu des bruits du CHSLD, qui pensent à leur mort. Celle des soignants redoutant d’être infectés. Celle des éducatrices et des profs, qui s’inquiètent de l’ouverture des garderies et des écoles. Le restaurateur, l’employé d’hôtel à La Malbaie, la danseuse contemporaine ont de bonnes raisons pour s’effondrer. Leur anxiété est réelle, fondée, et ne risque pas de s’amoindrir avec le déconfinement.

Pourtant, je pense aussi à la peur sourde qui tenaille en ce moment tous ceux et celles qui ont déjà le mal de vivre. Aux dépressifs, aux schizophrènes, à tous les êtres fragiles, qui flirtent avec l’idée de la mort quotidiennement. À la mi-mars, ils se sont fait retirer d’un coup le nécessaire filet de la banalité, de la quotidienneté, et leur réseau de proches essentiels à leur équilibre précaire. Dans certains cas, sa propre tête n’est pas l’endroit idéal pour y passer une quarantaine. C’est trop familier et vertigineux à la fois. Sale temps pour les bipolaires. L’espace confiné n’est pas assez vaste pour leurs excès.

Alors hier, j’ai craqué. Comme plein d’autres. La santé mentale n’aime pas la quarantaine. L’âme fragile est meurtrie ces jours-ci. Ça ne fait pas de bruit, ça essaie de passer inaperçu dans toute la misère actuelle, mais ça fait mal pour vrai, c’est dangereux à temps plein, et ça vous fait pleurer. Mais vous ne pleurez pas sur vous. En fait, vous pleurez pour tous ceux qui ont peur, qui angoissent salement, mais qui ne sont pas assez fous pour le laisser voir…

C’était le jour 34 de mon confinement.

