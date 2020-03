Journal des temps inédits : À la québécoise

Hier, petit rush d’adrénaline dans nos vies désormais linéaires. Les commerces d’alimentation débordaient de clients stressés, on faisait la file devant les SAQ, vite, vite, le Québec allait fermer…

Car depuis deux ou trois jours, on sentait venir la décision. Certains l’espéraient, d’autres la redoutaient. Fera, fera pas ? Le premier ministre, dans sa gestion de la crise, est plutôt un partisan de la persuasion douce. Hier, à 13 h, François Legault, d’un ton paternel et calme, a dit « Le Québec est sur PAUSE pendant trois semaines. » Dans mon salon, je me grattais la tête. Sur pause ? De kessé ? Quelle est la différence entre pause, confinement et confinement strict ?

Le mot « pause » a quelque chose de familier, de rassurant, voire vintage ; comme le « pause » de la vieille vidéocassette. C’est presque pittoresque. Pas violent ni radical. On prend le temps de respirer par le nez. Pause n’est pas « stop ». Pourtant la situation, la courbe qui grimpe, le pic à venir exigent des mesures anticipatoires radicales, une collaboration et des sacrifices consentis de la part de la population.

Un sondage Ekos publié hier soir montrait que de tous les leaders canadiens, François Legault est celui qui, de loin, affiche le meilleur taux d’approbation avec un quasi stalinien 94 %. Il pouvait donc nous en demander plus, nous l’aurions fait. Mais il a mis le Québec sur « pause ». Il y a derrière ça sa manière, certes, et aussi des considérations économiques et stratégiques, mais le choix des mots est parlant. En France, le président Macron disait il y a quelques jours : « Nous sommes en guerre ». Nous, au Québec, sommes sur « pause ». En France, Macron commence ses points de presse quotidiens avec le décompte des cas à travers le monde ; ici, on compte NOS cas. Ailleurs, on se projette et on se compare ; ici, on joue le local. Je ne critique pas ; simplement, je constate. La crise actuelle montre un beau côté du Québec : son sens de la solidarité, sa générosité, sa créativité.

En fait, Legault adhère ici à l’étapisme, cher aux péquistes des années 1980. Ne pas brusquer les gens, y aller « ti-boutte par ti-boutte ». Nous sommes au pays des petits pas, des petites affaires : un p’tit café, le P’tit Québec, la Petite vie. On va « pas pire », malgré le confinement, « c’est pas mal », « elle est pas laitte »… Nous mesurons nos paroles, nous sommes prudents et circonspects.

Hier, on avait peur de l’Autre, aujourd’hui, on aide son voisin. La réclusion nous sied bien. Il y a quelque chose de confortable dans le confinement, pour le Québécois. Comme s’il confortait inconsciemment notre posture de repli, d’encabanés. Le Québec adore l’ordinaire, le quotidien, le familier. Ces jours-ci, nous sommes servis ! Nous ne planifions plus, en pause dans un présent perpétuel. C’est tout nous : coupés du passé, nous projetant peu comme nation, vivant le présent à fond. Des traits de caractère nationaux que nous croyions dépassés, modernes et progressistes que nous étions jusqu’à il y a deux semaines, ressortent aujourd’hui, jusqu’aux plus hauts sommets de l’État. Solitaires et solidaires, nous sommes distincts jusque dans notre gestion de crise.

Je crois même que quelque part en Mauricie ou en Gaspésie, un micro-brasseur doit actuellement s’affairer à concocter une bière qui s’appellerait la Pause, douce, mais avec du caractère. Le complément idéal du P’tit Québec…

