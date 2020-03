Journal des temps inédits : classes sociales

Doucement, hypocritement, on dirait que les contours d’un éventuel confinement généralisé se dessinent. Les mesures de contingence se multiplient, par le bon sens distillé quotidiennement à 13 h par le trio gouvernemental de choc, ou maintenant par décret (interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs de groupes ne résidant pas sous un même toit).

Au vu des courbes statistiques de l’Italie, de la France, des États-Unis, je ne suis pas certaine que ce soit une si pire idée. Des groupes insouciants se baladaient encore hier en ville. Je serais donc plutôt favorable au confinement strict, mais pourtant une part de moi refuse la contrainte et l’obéissance. C’est devenu un sujet de vives discussions lors de nos rencontres virtuelles entre collègues et amis.

Car nous ne sommes pas égaux face au confinement strict, celui qui se pratique en France, par exemple.

On a baptisé les premières mesures distanciation sociale. Bien mal nommées : c’est de distance sanitaire dont il est question. Ce qui s’en vient sera la VRAIE distanciation sociale. Les classes sociales, qui fleurent bon le marxisme, sont un concept qui était disparu du discours depuis la chute des idéologies. La seule classe dont on parle est la classe moyenne, et c’est une construction électoraliste populiste pour flatter les électeurs dans le sens du poil.

Pourtant, les classes sociales sont toujours là et vont, comme en France, nous sauter au visage. Certains, j’en suis, vivront un éventuel confinement strict dans le confort de leur belle et vaste maison avec jardin ou terrasse, d’autres sont déjà partis dans leur maison de campagne avec vue dégagée.

Ce ne sera pas la même histoire de confinement pour les mères monoparentales dans un trois-pièces, pour la personne âgée limitée à son demi-sous-sol, pour les familles avec enfants dans un troisième étage à Ville-Émard, pour les femmes victimes de la violence de leurs conjoints, enfermées avec lui toute la journée et toute la nuit, pour ceux et celles qui vivent d’une paye à l’autre, comme 37 % des Québécois, ceux qui résident dans une monster house hypothéquée de la quatrième couronne, pour les chômeurs, les travailleurs qui cumulaient trois jobines pour arriver et qui n’en ont maintenant plus aucune, pour les immigrants à plusieurs dans un logement insalubre.

Non, la situation créée par le coronavirus ne frappe pas tout le monde également, comme on nous le répète machinalement. Nos sociétés post-capitalistes s’étaient déshabituées à ce qu’on parle des enjeux moches, salissants et malaisants reliés aux classes sociales. Ils seront ravivés violemment par la pandémie.

Ça commence à embaumer dans la maison. Le porc effiloché sera délicieux. Même si c’est un tout petit peu l’odeur du privilège de classe.

