Journal des temps inédits : Détester Montréal

Donc, M. Legault est venu à Montréal au 62e jour du confinement et a décrété que si elle ne portait pas le masque à Montréal-Nord et dans le métro, la pas fine, elle ne serait pas déconfinée à la Saint-Jean. J’ai ressenti le soupir de satisfaction du Bas-Saint-Laurent jusque dans mon cou, j’ai entendu un cri de triomphe saguenéen monter jusqu’au Stade olympique.

Depuis que le premier ministre a commencé à évoquer un déconfinement en deux temps, il y a quelques semaines, on sent bien ce gouffre qui s’élargit entre Montréal et les régions. Montréal, le cœur de la pandémie au Canada, une des villes les plus touchées au monde par habitant. Montréal la sale, l’étrange, la olé olé, et maintenant, Montréal l’infectée, avec ses CHSLD en décrépitude, ses immigrants souvent travailleurs du milieu de la santé, ses minorités religieuses su’l party…

Le Dr Arruda le pressentait en parlant des trois Québec : celui des CHSLD, celui des régions et celui de Montréal. Pour une foule de raisons, les régions ont été relativement épargnées par le virus et tiennent à le rester. La concentration de foyers de contagion en ville s’explique en partie par des raisons sociodémographiques : le (très) grand Montréal attire près de la moitié de la population du Québec ; les familles qui ont voyagé pendant la semaine de relâche y sont nombreuses ; les vieux, les travailleurs du système de santé, les pauvres y sont concentrés. Les autorités locales ont géré très mollement la crise. Le gouvernement caquiste, peu représenté dans le 514, ne s’y est pas intéressé assez tôt. Le résultat est là, catastrophique, terrible, honteux, et il faudra un jour tenter de le comprendre dans ses moindres détails.

Alors, les régions, qui ont toujours jugé Montréal condescendante, hautaine, trop toutte, ont enfin trouvé un prétexte sanitaire, un exutoire à leur méfiance, devenue haine : « Montréal est infectée ! Qu’elle reste chez elle ! » Maires aux barricades, pétitions enflammées, tribunes médiatiques incendiaires : c’est maintenant le schisme.

En fait, Montréal n’a jamais été sciemment arrogante. C’est juste que, comme toutes les grandes métropoles, elle croit se suffire à elle-même. Il est vrai qu’on y trouve de tout, en abondance, du meilleur au pire. Elle est le poumon économique, financier, culturel du Québec. Le reste du Québec a pris ce fait pour du mépris envers ses valeurs, son mode de vie. Des majorettes radiophoniques de Labeaumeland on fait leur carrière là-dessus.

Les différences entre métropoles et provinces existent partout dans le monde, parfois folkloriques, parfois clivantes, mais les nôtres deviennent haineuses, en ce moment. Comme si Montréal n’était pas le Québec. Comme si les filles et fils de l’Abitibi venus à Montréal pour y étudier (et y rester), comme si la diaspora des Îles, les Beaucerons d’origine n’étaient pas devenus aussi des Montréalais. Le vieux fond de méfiance villageoise, la mentalité d’assiégés entretenue par les radios poubelles, accélérée par la crainte (normale et légitime) de la contamination, voit son heure de triomphe arrivée. « Montréal l’impure ne viendra pas chez nous ». La haine est ostentatoire.

Mais cette haine est aussi un piège. Sans touristes étrangers et bannissant bruyamment les Montréalais, les régions, pourtant historiquement accueillantes, vont souffrir économiquement. Lorsque la pandémie s’atténuera, plusieurs Montréalais pourraient ne pas avoir envie de se frotter à cette détestation provinciale. Assurément, le 514/450 se relèvera. Il y a ici une telle force, un tel dynamisme, tant de ressources. Montréal se remettra à voyager, mais peut-être pas de préférence au Québec. Qui a envie d’être pris pour un ennemi ?

Au fond, ce que révèle cette détestation de Montréal, c’est que le Québec ne s’aime pas. Nous sommes TOUS Québécois. C’est ensemble que nous pourrons nous reconstruire. Ou pas.

