Journal des temps inédits : Encore les vieux

Ainsi donc, Marguerite et Horacio ont vécu une épiphanie hier. La bonté leur est tombée dessus et, dans leur grande mansuétude, ils ont décidé de déconfiner tranquillement les vieux des résidences privées exemptes de COVID-19 de même que les aînés qui font de la résistance et habitent encore chez eux. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Mais qu’on ne s’y méprenne pas. Objectivement, rien n’a changé dans la situation médicale des aînés, ils sont toujours les plus à risque de complications s’ils contractent le virus. Ce n’est donc pas la lumière divine ni un sursaut d’humanisme qui a poussé le gouvernement à permettre un déconfinement, mais la politique. Les lobbys s’agitaient, les voix éditoriales s’exprimaient un peu fort.

Cette crise que nous vivons est un révélateur : des classes sociales, de nos traits de société et de notre culture de l’âgisme. Depuis bien plus que les 20 ans auxquels nous faisons sans cesse référence, nous avons coupé notre lien avec les aînés. En fait, ça fait 40 ans que les Québécois les parquent, plus qu’ailleurs au Canada, plus qu’ailleurs en Occident. On les enferme chez eux, sous la garde de l’État ou des intérêts privés, on ne les visite presque plus : on s’en déresponsabilise. Aujourd’hui, avec la pandémie, on les infantilise. Pour les discréditer et les couper du monde, on les a rendus nuisibles, contagieux. Certes, plus l’âge augmente, plus ils sont vulnérables au virus, mais ce ne sont pas eux qui le propagent dans les rues ! Fausse nouvelle bien commode, ici. Juste pour voir, remplacez le mot « vieux » par « femme », ou « handicapé », ou « personne racisée » : vous verrez le tollé que ça soulève. Pourtant, aucune honte à discriminer les vieux.

François Legault a décrété sans opposition, il y a deux semaines, que la vieillesse commençait à 60 ans. À 70, on les enferme, à 85, quoi, on attend leur mort dans la dignité ? De 60 à 100, tous pareils, tous « aînés ». Il y a un monde entre ces générations disparates, des baby-boomers à la « génération silencieuse », de l’« âge mûr » à la vieillesse, puis au très grand âge. On est ici discriminatoires et insultants. Est-ce que 30 et 50 ans, c’est pareil ? Confond-on les vingtenaires et les quadragénaires ? Quelle est cette vision « millénarocentriste » de la société ?

En fait, les baby-boomers, ces éternels jeunes portés par la Révolution tranquille, ont été les premiers à rompre avec le modèle familial traditionnel, à bousculer les codes. Jeunes et nombreux, ils ont contesté leurs aînés jusqu’à couper les ponts, puis s’en désintéresser. Ils ont été au Québec la première génération à massivement « placer » leurs parents et grands-parents. C’est devenu un modèle distinct.

C’est un échec souverain.

Aujourd’hui, ça nous pète à la figure. Nous, futurs vieux, voulons-nous cela comme société ? Ça va prendre pas mal plus que le déconfinement repentant de Marguerite et d’Horacio pour en venir à bout…

