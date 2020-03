Journal des temps inédits : Jaguars

C’est le printemps érable, mais à l’envers. Tout le monde prend la rue et possession du bitume, abandonnant les trottoirs. Du matin au soir, nous marchons. Mais seuls, à distance plus que sanitaire les uns des autres, changeant de côté de rue à l’approche d’un marcheur venant en sens inverse. Nous prenons la rue pour nous sortir de nous-mêmes.

Les seuls camions qui sillonnent la ville ont des allures de Playmobil. Ce sont les camions carrés d’entreprises de livraison. Postes Canada, UPS, Purolator. On les repère immédiatement, les autobus jaunes et les camionnettes des travailleurs de la construction étant remisés. Bruns, rouges : avec leur silhouette bourrue, ils ont l’air de jouets géants et sont accueillis avec le sourire. Ils apportent du neuf et de l’inédit dans nos maisons en isolement. C’est Noël aux adresses de livraison.

Quoique un peu moins qu’avant. Les difficultés financières ont fondu de manière foudroyante sur les familles. Le FOMO (de l’anglais Fear of Missing Out), la peur de manquer quelque chose, un événement ou une bébelle, semble s’être miraculeusement résorbé. Même si les commerces jugés non essentiels étaient ouverts, pas certaine que la population s’y presserait. La crise nous fait réfléchir à notre consommation, à notre attitude face aux sirènes de la société marchande. Est-ce si fondamental de posséder le dernier gadget, de le flasher sur Instagram ? Quelque chose, je l’espère, survivra à cette crise. Une profondeur, une réflexion… On peut rêver.

Entendue à la radio hier, une pub pour Jaguar. En temps normal, elle serait passée dans le beurre, je n’entends plus les publicités. Hier, non seulement m’est-elle parue agaçante, mais indécente. Il y a des annonceurs qui n’ont pas compris ce qui se passait dehors. Est-ce de l’habitude ? De l’ignorance ? Du mépris de classe ? Un peu de tout cela, mais surtout, une incompréhension totale du fait que leur monde est un mort vivant, qui roule encore en char de luxe…

Ça se précise. Horacio Arruda l’évoquait, les quotidiens en parlent ce matin, ça se jase dans nos 5 à 7 virtuels : Montréal pourrait être fermée. Lockdown en tout ou dans certains quartiers. Ce matin j’ai vu des voisins, ceux qui n’étaient pas encore partis, ramasser bagages et enfants et partir au chalet. C’est quand même bien fait pareil : les privilégiés auront eu le mémo à temps ! Je me répète, mais la situation actuelle fait ressurgir la lutte des classes ou à tout le moins le fossé de plus en plus profond qui sépare les bien-nantis des autres, qui resteront coincés dans leurs logements, tandis que certains quartiers migreront vers l’air pur de la campagne…

On dit que les banquiers seraient en train de plancher sur un plan massif de sauvetage de l’économie mondiale, voire mieux : de repenser l’économie… JOKE ! Ben non ; ils sont planqués sur des îles privées (dont la vente a explosé avec la pandémie de COVID).

D’habitude, les oies qui traversent le ciel d’Ahuntsic sont le signal de l’arrivée du printemps, mais tout est fucké cette année. J’ai vu une publicité pour les Grands Ballets Canadiens hier soir à la télé. Le spectacle commencerait… le 3 juin ! Les GBC voient un avenir. Ils mettent une date dessus. Je me suis accrochée à ça très fort. Oui, le printemps existera.

