Journal des temps inédits : Jour 4

Dehors, c’est la guerre sans la guerre. D’une part affluent les annonces de confinement strict en France, avec barrages et couvre-feu, de confinement à New York. Ici, les rues sont désertes, on passe les ponts comme dans un rêve. Les bars et les cafés sont maintenant fermés, beaucoup de restos en prennent l’initiative.

Nos vies sociales fondent à vue d’œil : plus moyen de voir nos aînés et, avec les quarantaines, les amis se font plus rares. Il est à présent plus difficile d’organiser un souper en temps de COVID-19 qu’avec les allergiques, sans gluten, véganes et mois pas de vin habituels !

Ces prochains jours, ces prochaines semaines, voir amis et connaissances relèvera du miracle. Je ne voudrais pas être célibataire : où se rencontrer ? Où dater ? On ne dira jamais assez l’importance des bars à vin, des cafés troisième vague, des restos et des Tim Hortons pour le lien social. Ce sont aussi des soupapes, des lieux où respirer hors de la famille, de la routine, où sortir de soi. Hommage en passant à tous ceux et celles qui y travaillent et qui se retrouvent subitement au chômage.

À suivre Toute notre couverture de la crise du coronarivus

Les Italiens, ces fous merveilleux, ont trouvé un truc fabuleux pour faire société et narguer le virus : chanter chacun sur son balcon, ensemble, tous les jours à 18 h, à la grandeur du pays, l’hymne national italien. Je vous défie de regarder ces images virales sur les réseaux sociaux sans verser une larme tellement c’est beau, grand, émouvant.

Je ne puis m’empêcher de penser à ce que nous pourrions chanter si le confinement nous tombait dessus, au Québec. L’Ô Canada ? Il serait hué d’une bonne partie de la population. Gens du pays ? Pas assez solennel. Du Mari-Mai ? Trop jeune pour les vieux. Du Charlebois ? Trop vieux pour les jeunes. Du Félix Leclerc ? Trop litigieux pour les progressistes radicaux.

Je déduis qu’en désespoir de cause, on ressortirait les casseroles de 2012. Aux peuples de peu de mots, la voix des chaudrons !

À lire aussi Journal des temps inédits : Jour 3

Liste partielle des sujets devenus obsolètes avec le coronavirus (ou Voyons, de quoi parlait-on il y a 5 jours, donc?) De la course à la direction du Parti québécois

De Polanski, Weinstein, Salvail et #METOO

De la course à la direction du Parti démocrate aux États-Unis

Des cégeps en anglais et de la défense du français

De la crise ferroviaire/autochtone

De GNL Québec

Des féminicides

De la démolition sauvage des bâtiments patrimoniaux

Du Canadien