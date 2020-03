Journal des temps inédits : Jour 5

Ce matin au réveil, l’angoisse. Noire, sourde, glauque. Le corps refuse de se lever. La tête spinne comme un hamster. Les jobs, mon entreprise, mes connaissances dans la restauration, leurs jobs, mon oncle et ma tante confinés, ma mère et son alzheimer, qui ne sait pas tout ce qui se passe dehors, mais qui ne me reverra pas avant un certain temps, les jobs : je ne veux pas me lever, je mets mon drap sur ma tête. Et ce n’est que le début de cette série de jours étranges.

Je me lèverai toutefois, passerai des appels, m’activerai pour chasser l’angoisse. Je ferai taire cette voix paralysante, travaillerai sur mes projets, ferai avancer des dossiers comme s’il allait y avoir des lendemains. « Nous sommes en guerre », martelait hier le président français. Croire pareil en mes projets.

Puis, entendre les publicités tonitruantes à la radio, qui parlent de la prochaine saison de golf, de restos de fast-food. Trouver cela surréel, éteindre la radio. Se crinquer ; il faut voir au-delà. Appeler ma mère. Appeler ma tante. Texter les amis. Se donner l’impression de s’activer. Étouffer le hamster.

De ma fenêtre de bureau, voir passer un chien. Deux chiens, dix chiens ! Jamais les chiens n’auront autant été promenés. Ça donne une destination, un chien. Regarder le chat et se demander pourquoi ça ne se promène pas, un félin. Se sentant observé, Billy bondit sur ma table de travail et se couche sur mes dossiers. Il me nargue en se vautrant. Passer mes doigts dans son pelage me calme un peu.

Niaiser sur les réseaux sociaux. Essayer de travailler. Trouver ça vain. Retourner sur Instagram. Voir les restos, les salons de coiffure, annoncer leur fermeture. Penser aux employés, aux petits employeurs, à leur angoisse. Angoisser de nouveau. S’habiller en mou. Et ça ne fait même pas une semaine que ça dure… Voir passer sur Instagram des calendriers maison de familles qui y affichent leurs activités de la semaine. Admirer ces familles. Y puiser une bonne dose de courage. Se changer, s’habiller moins mou : ça donne du pep et de la joie.

Finalement, recommencer sa journée, en mieux.

