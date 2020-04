Journal des temps inédits : Kirkland

Ma tête va un peu mieux, merci. C’est toutefois fragile. Ce matin, Le Bigot a fait tourner Les vieux, de Jacques Brel. Inondation spontanée sur le clavier, tant les paroles sont précises. Mais ce qui m’a empêchée de basculer totalement, jeudi, a été l’évasion, comme dans l’ancienne vie. Plutôt que d’aller marcher dans un rayon de 5km dans les rues de mon quartier, j’ai eu une intuition : Pars! Visite un nouveau pays!

Confinée à ma région, Montréal, et ayant la chance d’avoir une auto, instinctivement, je suis partie vers l’ouest, remontant le boulevard Gouin à travers Cartierville, Pierrefonds, Dollar-des-Ormeaux, Senneville, Ste-Anne-de-Bellevue, Kirkland, Dorval, Lachine. Autant de villages en pays étranger, à 12km à vol d’oiseau de chez moi, mais si loin, si dépaysant. L’eau, le vent… C’était la première fois que je traversais VRAIMENT les villes défusionnées, que je découvrais leurs rues, leur topographies, leurs réalités sociales et économiques juxtaposées, mais si différentes.

Senneville, plus riche que Westmount, Dorval plus ordinaire (il y a une lutte des classes dans le West-Island!). Ste-Anne et Kirkland rappellent la Nouvelle-Angleterrre. On y croise des églises patrimoniales, des couvents, un moulin à vent seigneurial. Une vie politique à part : un peu partout, des drapeaux du Canada bien déployés. Des enjeux différents, deux nations. Des cœurs de villages pimpants, d’autres battant de l’aile, des manoirs d’un luxe inouï, des bicoques délabrées, des monster houses, des boîtes carrées en aluminium des années 70. Des parcs au coeur de la nature, de l’eau, du vent. Une ferme écologique, les vestiges de l’ancienne campagne, à l’intérieur des terres.

Au Québec, nous connaissons bien mal et bien peu notre territoire. À Montréal, nous ignorons ce qui se joue à quelques kilomètres de chez nous, confits dans un nombrilisme très géolocalisé autour de la ligne orange. Par moments, je cherchais machinalement mon passeport!

Dans l’ouest, les rues étaient désertes, confinement oblige. Quelques promeneurs contemplaient le fleuve, fouettés par le vent. Vidés de leurs habitants, les lieux laissaient entrevoir leur trame, leur organisation, leur histoire. Je n’aurais jamais cru céder au charme de Kirkland. Mais ce voyage m’a sortie de moi-même. Cette fin de semaine, allons nous faire voir ailleurs, loin, à dix kilomètres. Le territoire, c’est la base. Quand la tête nous joue des tours, les pieds viennent à la rescousse…

