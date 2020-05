Journal des temps inédits : La grâce

Lundi soir, 20 h, ciel de début du monde. Une lune presque pleine, pis les bernaches qui crient. Tout autour, en pleine ville, le silence. Rien d’autre. Dans quelques jours, cette abyssale et inédite impression de temps suspendu sera terminée. Une pause pareille ne survient jamais dans la vie d’un pays, sauf en cas de catastrophe. Ni dans l’ordre d’une planète, sauf en cas de dystopie. C’est anormal. Inouï. C’est une grâce.

Sur Henri-Bourassa, pourtant, une voiture de police clignote de tous ses feux, une sirène d’ambulance déchire l’air. Un homme est allongé en travers des voies. La vie normale est en train de s’immiscer, je le sens bien. Sommes-nous encore vraiment confinés ? À Montréal, dans notre esprit, pas tant. Même si nous serons les derniers à aller à l’Aubainerie. Nous les avons bien vues, les files interminables devant Tigre Géant en région.

Nous allons réinventer le monde, plus rien ne sera comme avant, promettent ceux qui parlent avec des arcs-en-ciel dans les yeux. La nuit passée, j’ai entendu Michel Houellebecq sur France Inter. Houellebecq, auteur misanthrope, glauque et pessimiste, visionnaire et fulgurant, vise en général assez juste. Il disait ne pas croire un mot des promesses d’un avenir meilleur et différent. Le monde sera pareil, selon lui. Sinon pire.

Je lui donne raison d’avance. Les symptômes s’accumulent, autant d’indices que ce qui se jouait avant que le monde ne s’arrête net le 17 mars va s’accélérer.

LES VIEUX. On les oubliait, les traitait mal. Aujourd’hui, on culpabilise, mais tout en se demandant jusqu’à quel âge il faut les ranimer. On les ostracise, on les « séniorise » désormais dès 60 ans. Notre idéal glisse vers les « milléniaux » sans mémoire.

MONTRÉAL. Le reste du Québec s’en est toujours méfié : trop loud, trop colorée, trop gauchiste, trop toute. Présentement, on peut lui cracher à la gueule, et certains élus régionaux ne s’en privent pas : elle nous apportera l’infection et la maladie, affirment-ils ! Le « ticounisme », le repli sur soi, la délation et la méfiance se vivent maintenant au grand jour, le Québec est séparé en deux.

LES ÉTATS-UNIS. Leur place dans le monde était « challengée » par la Chine, les politiques de Trump rendaient le pays instable et polarisé. Sa gestion calamiteuse de la crise de la COVID-19 laisse le pays déstabilisé, fragile et hystérique. Et armé.

Partout, l’économie surchauffait, les bras manquaient, les inégalités se creusaient. La machine s’est arrêtée subitement. La planète entière est au chômage, des pans de l’économie vont souffrir, des villages, des villes, des régions seront exsangues. Quant aux finances publiques, elles en auront pour des années à s’en remettre. Les politiques sociales vont en pâtir longtemps. On pourrait parler des complotistes pour qui c’est Noël, de Daech qui renaît dans l’indifférence, de l’environnement qui retrouvera les marges du discours. Je continue ?

Houellebecq doit écrire en ce moment.

Ce soir, la lune sera encore plus ronde. Une grâce. Je vais la regarder en retenant mon souffle.

