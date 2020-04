Journal des temps inédits : La lézarde

Depuis vendredi, ça s’est mis à craquer imperceptiblement sous nos pieds.

On commence à percevoir le ciment de notre unanimité espérante qui se lézarde. La première faille est apparue avec la décision venue d’on ne sait où du premier ministre d’annoncer la possible réouverture des écoles le 4 mai. Certains étaient pour, d’autres contre, mais c’est la manière dénuée de pédagogie et de sensibilité qui aura fait des ravages. Un doute face au « père de la nation covidée » était apparu.

Puis la craque s’est approfondie avec les révélations sur la résidence Herron. Le Québec abasourdi a découvert les errements de tout un système. Le problème de fond dans les soins aux aînés est apparu dans toute son horreur, et ce n’est pas fini. La ministre des Aînés a semblé faible et inconsistante et du coup, on s’est rendu compte que François Legault n’était pas invincible.

Une brèche dans la démocratie nous apparaît peu à peu : il n’y a plus d’opposition ni de vie parlementaire. Ce sont dorénavant les journalistes, conspués sur les réseaux sociaux, qui jouent le rôle ingrat de remettre en question les choix d’un gouvernement disposant encore d’un taux d’approbation stratosphérique.

Au sud de la frontière, le président creuse un fossé entre lui et le reste du monde, entre lui et la réalité…

Puis, plus insidieuse, la faille apparaît dans nos têtes. Nous sommes inquiets pour nos familles, nos proches. L’avenir est vacillant, nos interrogations, sans fin et sans réponses. Nous cachons nos angoisses aux enfants. La fissure toute personnelle nous fait douter de tout, de tous, de nous, alors qu’on nous assène sans cesse des images de solidarité et des paroles de licornes optimistes. Nos mains sont crevassées d’être trop lavées, et notre futur l’est tout autant. Nos maisons, nos appartements n’ont jamais été aussi propres, nos placards si « maniaquement » en ordre. Mais le brun sale de l’angoisse qui nous mord est impossible à faire taire, la nuit venue. Nous sommes des dizaines et des milliers à regarder, les yeux écarquillés, la faille au plafond de nos vies. Nous ne savons pas sur quel sol, dans quel monde nous mettrons les pieds demain.

Je veux bien de votre pont d’arc-en-ciel, je veux bien participer à la chorale rassurante de l’espoir. Mais je la vois, là, sous nos pieds, la lézarde profonde…

