Journal des temps inédits : La maudite courbe

Insomnie encore cette nuit. À 3 h, je lisais La Presse+ et j’ai vu ce graphique : les courbes comparées des pays les plus touchés par la COVID-19 et celle du Québec, et franchement, il n’y a pas là de quoi se réjouir. Ça va être long, ce sera dur. Au matin, à la radio, le prudentissime Dr Karl Weiss, le président de l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues du Québec, qui excelle dans l’art de patiner, a pourtant lâché que ça prendrait une bonne année à s’en remettre.

Je ne suis pas de bonne humeur aujourd’hui.

Pourtant, les crocus sont sortis, les hémérocalles pointent, l’espèce de duvet rouge particulier à certains érables recouvre les bords de rues. Ce sera un printemps hâtif et beau, mais sans nous. Nous n’envahirons pas les terrasses, les centres de jardinage le samedi, ni les parcs en masse.

Après le temps de schnoutte des derniers jours, il fait beau, mais la réclusion commence à tous nous peser. Malgré les slogans jovialistes, d’entrevoir que nous en avons pour de longues semaines mine le moral.

Malgré toute l’attention mise sur la progression des cas minute par minute, quartier par quartier, région par région, l’esprit commence à entrevoir le monde qui nous attend. Les questions fusent, mais visiblement, les autorités ne désirent pas en parler maintenant. Les journalistes qui osent des questions précises sur autre chose sont regardés de travers, perçus comme des saboteurs de cohésion nationale. Sur les réseaux sociaux, les angry péquistes ont fait place aux nouveaux angry caquistes, véritables gardiens du temple. Pourtant, personne ne nie que François Legault et son équipe fassent un travail remarquable et essentiel. Donnez-nous simplement l’heure juste.

Car plusieurs commencent à se poser des questions sur l’après, et ce, bien au-delà des frontières et compétences du Québec. Une fois que nous serons sortis du gros de la crise, qu’adviendra-t-il de l’économie, de ses incidences sur le tissu social des villes, des régions, sur les travailleurs, les PME, le maillage économique du Québec ? Que se passera-t-il avec notre agriculture cet été, les travailleurs mexicains absents ? Quelle sera la situation personnelle des agriculteurs, nombreux déjà à être écrasés de dettes ? Qu’adviendra-t-il de leurs familles ? Et la démocratie, avec toutes ces données numériques partagées pour traquer le virus, comment se portera-t-elle dorénavant ? Et les États-Unis, ce grand voisin histrionique et malade, il sera inquiétant…

À lire aussi Journal des temps inédits : Nous sommes prêts !

On ose encore peu aborder frontalement ces questions dans l’espace public, encore tout tourné vers la courbe de la maladie et pavé d’arcs-en-ciel. Ça fait pourtant partie de plus en plus de nos discussions de confinement, à la maison, dans nos réseaux. Il va falloir les aborder, ces thèmes, parce que pas mal de choses seront à reconstruire ces prochains mois. Des choses qu’on voudrait bien reconstruire avec plus de solidarité, d’empathie et de vision à long terme — voir cet arrêt planétaire comme une chance. Il faudrait donc que ces enjeux trouvent une place dans l’espace public, bientôt.

Pour que ça aille réellement bien.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.