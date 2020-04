Journal des temps inédits : L’armée

Une quarantaine dure 40 jours. Les 40 jours. Sont présents dans la Bible. C’est Moïse dans le Sinaï, le temps du jeûne du Christ dans le désert, les 40 jours avant sa résurrection, ceux du déluge avant l’arche de Noé. La quarantaine est celle de la peste noire au Moyen-Âge. C’est long, 40 jours.

Après, les écailles te tombent des yeux. Il y a transfiguration, changement radical.

Quarante jours de confinement au Québec, c’est l’arrivée de l’armée canadienne dans les CHSLD auprès de citoyens les plus vulnérables, abandonnés non seulement face à la maladie, mais aussi en temps normal par la société québécoise. Peut-être qu’une vieille, arrêtée sous la Loi sur les mesures de guerre en 1970, sera consolée et verra sa couche changée par un jeune militaire canadien. Mais elle ne s’en rendra peut-être pas compte, toute à sa démence caractéristique du stade 4 de la maladie d’Alzheimer… L’armée canadienne auprès du Québec en couches. Ce symbole fort illustre qu’on l’a échappé d’aplomb.

Le monde nous regarde et, mi-honteux, mi-blasés, nous détournons les yeux.

L’arc-en-ciel m’énerve depuis le début. Le « ça va bien aller », pensée magique trop commode. Mardi soir, sur Instagram, le comédien Marc-André Grondin a publié un arc-en-ciel marron et brun bien gras, accompagné de ce mot : on est dans la marde. C’est sa mère qui l’a dessiné. Sa mère !

Ça ne va pas. Ça ne va plus. Quarante jours, le temps des apéros joyeux est terminé. Nous voyons les chiffres et savons que ce n’est pas fini. Le déconfinement approche et non seulement l’économie sera dévastée, mais les finances publiques (mondiales) seront massacrées pour des années. Des régions, moins touchées, détestent acrimonieusement Montréal, qui les « empêche » de retrouver leur vie.

Et on n’a pas évoqué la culture, qui s’évanouira jusqu’en 2021, faute de possibilité de spectacles en salle et de regroupements. La culture, celle qu’aiment détester quelques animateurs frustrés de Québec, qui est la colonne vertébrale de notre identité, celle-là qui fait que les vieux abandonnés dans leurs couches, dans les limbes de la mort, se raccrochent à un air, une chanson de leur jeunesse, cette affaire-là, la culture. Elle risque de s’éteindre dans l’indifférence générale.

Quarante jours, c’est l’impression d’être dans Stranger Things, la série de Netflix. En surface, il fait beau, la crise achève, disent des experts et des candides, ça va bien aller. En dessous, la réalité est glauque et le futur, incertain.

À lire aussi Journal des temps inédits : Les casse-têtes