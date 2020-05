Journal des temps inédits : Le Carrefour Laval

La rue Principale, la chanson de Dédé Fortin (dont c’était vendredi le 20ème anniversaire de son suicide), m’a toujours parue brillante. De la vraie sociologie en deux phrases : « Yé tombé une bombe su’a rue Principale. Depuis qu’y ont construit le centre d’achat. »

En quelques mots, Dédé Fortin raconte comment, des petits centres commerciaux de banlieue des années 1970 jusqu’aux « Power Centers » régionaux des années 2010, ces « malls » ont dévasté la vie de quartiers, de villes et de villages. Ça anticipait déjà l’arrivée catastrophique du Royalmount, le 15/40 de la banlieue défusionnée de Montréal, tout comme ça parlait du Val Jalbert de Dédé.

Mais je vais y aller d’une confession. Comme beaucoup de Québécois, j’aime les centres d’achat. J’achète aussi local, je le faisais avant la pandémie, je fréquente Fleury Ouest, la fringante rue commerçante de mon quartier, et je m’inquiète pour la survie post-COVID de ses boutiques et restos. Mais j’ai un crush pour le Carrefour Laval. J’aime y retrouver certaines de mes marques préférées, mais au-delà, j’aime sa foule nonchalante, l’air parfumé, la frénésie d’avant Noël. J’y vais souvent tôt le samedi matin, je prends un deuxième café, j’essaie des robes, des sandales.

Je ne dois pas être la seule. Les centres commerciaux n’ont pas tout faux : les ados s’y retrouvent après la poly, les vieux y ont leur club social et y marchent prudemment en toutes saisons, les familles y respirent l’air climatisé en pleine canicule. On y magasine, mais aussi, on y flâne, on se croise, les hommes s’enfoncent dans des fauteuils devant la volière, attendant leurs femmes qui essayent des vêtements d’adolescentes chez Zara. On socialise, toute une gang de tu-seuls ensemble. Le temps y passe, égal, suspendu.

Il y a beaucoup plus de monde que de clients, dans les centres d’achats.

Ils sont les ennemis de l’urbanisme, mais à l’échelle des individus, ils répondent à un besoin intime de se connecter, de se frotter au monde à distance. Ça explique leur succès et leur côté familier.

Pourtant, un sondage Abacus mené la semaine dernière indique que seulement 7 % des Canadiens seraient prêts à y retourner demain, 26 % n’y retourneraient pas avant un vaccin, et 43 % iraient si tout le monde était masqué.

Ne nous méprenons pas, ce refuge jadis accueillant sera dépeuplé de plusieurs boutiques qui ne survivront pas à la crise. Les futurs clients devront suivre un parcours fléché, attendre en file devant les portes, essayer avec parcimonie dans des magasins vides, s’en aller dès les achats réglés, là où avant, le fun était de palper, essayer, comparer…

Après le déconfinement, l’achat deviendra un geste austère et pressé. Nous achèterons infiniment plus en ligne. Nous remettrons en question la fast-fashion, polluante et taxante. Nous userons un peu plus nos vêtements et chaussures. Nous nous serons un peu transformés, comme consommateurs. Nous y laisserons un peu de plaisir au passage.

Les Colocs croyaient que seul un bulldozer viendrait à bout du centre d’achat. C’est un virus qui l’aura ébranlé. Ils ne sont pas intuables. Oui, les centres d’achats sont le MAL. Mais il s’y distillait un spleen le dimanche après-midi, quand les foules sentimentales y baguenaudaient. Il y a quelque chose de méprisé, de sous-estimé chez les centres commerciaux et leurs clients.

Oui, le vélo et l’achat local, oui la République Autonome de Rosemont et la rue Masson. Mais tout le monde n’entre pas dans ce cadre idéal fleurant bon le bobo et l’idéologie.

Je ne retournerai pas au centre d’achat de sitôt, et j’applaudirai si le projet Royalmount se casse la gueule. Mais je m’ennuierai (un peu) du Carrefour Laval…

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !