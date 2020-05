Journal des temps inédits : Le déconfinement

Au mois de mars, inquiets, tétanisés lorsque nous pensions au déconfinement (en ayant même de la difficulté à prononcer le mot !), nous imaginions une ruée collective exceptionnelle, des embrassades en pleine rue, un mélange de Noël et de 24 juin, des bulles, des partys, des accolades aux inconnus. Nous y sommes presque à Montréal, c’est pratiquement réalisé dans l’ensemble du Québec, et ça s’est fait, comment dire, quasiment dans notre dos !

Le déconfinement nous a été annoncé par ti-bouttes, tel barrage routier disparaissant dans telle région, un salon de toilettage ouvrant par-ci, un commerce par-là. On aura droit dès demain à des soupers 10 personnes-3 familles-2 mètres. Un peu plus et c’est Horacio lui-même qui nous appellera pour nous déconfiner personnellement. Un jeudi matin autour du 11 juin, nous nous apercevrons que tout aura été déconfiné (sauf les restos et l’ensemble de qui touche la culture), et nous ne nous en serons même pas aperçus.

Le déconfinement n’aura pas été une fête, mais un processus administratif.

La parenthèse aura duré 10 semaines, 2 mois et demi dans nos vies personnelles et dans la vie de la société. Au début, nous voulions voir nos familles, nos amis, nos vieux. Il y a des anniversaires qui se sont célébrés en solitaire. Nous avons marché des kilomètres sans but dans les rues, juste parce que nous nous étions fait dire de marcher. Nous nous sommes découverts dépendants de nos coiffeuses. Certains ont imploré, tenté de soudoyer. Il y a les voisins tricheurs qui ont fait des allers-retours entre la maison et le chalet. Peut-être étiez-vous parmi les adeptes de la religion sans gluten qui ont fait du pain comme si leur survie en dépendait. Les enfants dessinaient des arcs-en-ciel que les parents accrochaient aux fenêtres comme des talismans. Il y avait trop d’apéros virtuels, nous nous bricolions une vie sociale frénétique à coups de 40 minutes Zoom. C’était le premier mois.

Après, tous ceux qui n’étaient pas sur la ligne de front se sont retirés dans leurs terres. Nous nous sommes mis à écouter les questions des journalistes plus que le trio gouvernemental de 13 h. Nous avons apprivoisé, puis apprécié le temps suspendu. Ce n’était pas tant une privation de liberté qu’un tissage de nouveaux liens, un apprivoisement de la lenteur, du silence. Des décisions se prenaient dans nos vies enfin apaisées. Beaucoup ont fait le ménage dans leurs relations. Nous avons tous craqué, épuisés mentalement. Puis fait la paix.

Maintenant que la vie, anormale désormais, reprend son cours et qu’on nous a extraits de nos cocons confinés, je vais m’ennuyer de ces temps inédits. Je m’ennuierai de marcher au beau milieu de la rue, comme dans une manifestation solitaire. Je ne me ruerai pas au salon de coiffure, j’aime mes nouveaux cheveux souples et doux, dont la repousse foncée qui se mêle au blond me rappelle que mes racines sont italiennes… J’ai aimé voir le fil des saisons, le déroulement du temps. J’ai adoré le silence, les rendez-vous de 13 h, les projets personnels qui avançaient.

Certes, j’ai eu le confinement privilégié : je n’ai pas perdu mon entreprise, je n’étais pas sur la ligne de front. Comme plusieurs, j’ai vécu ce confinement comme une bulle qui va (un peu) me manquer. Déconfiner, c’est entrer dans cette étrange réalité qui sera la nôtre, plus soviétique, car nous ferons désormais la file pour tout, plus masquée, et plus proche à la fois (tout se fera à proximité, ces prochains mois). Nous conjuguerons notre avenir au futur antérieur, à l’imparfait, et à des formes interrogatives.

Il n’eut pas fallu que nous déconfinassions d’un coup sec…

