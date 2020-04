Journal des temps inédits : Le monde d’avant

Le monde a basculé, et à certains égards, pour toujours. Après trois semaines et demie de confinement, nous commençons à réaliser que des choses que nous tenions pour acquises ne reviendront plus. Et à entrevoir ce que sera le nouveau monde, et surtout, ce que nous souhaiterions qu’il soit. C’est dimanche, et par bout, je m’ennuie de morceaux de mon ancienne vie, celle d’il y a à peine un mois. Ces prochains jours, je parlerai de ce dont pourrait être faite la suite des choses. Mais là, nostalgie assumée.

Ce dont je m’ennuie de la vie d’avant

Mes proches, ma famille et mes amis.

Aller gâter ma mère à sa résidence.

Parler de choses niaiseuses avec mes amis et collègues ; le small talk et les potins.

Toucher, me laisser toucher.

L’imprévu, les décisions de dernière minute, les coups de tête.

Les projets de vacances.

M’habiller chic pour sortir.

Sacrer après la circulation chaotique du boulevard Saint-Laurent.

Les restos, les bars à vin.

L’explosion fulgurante du printemps à Montréal.

La vitesse, les choses qui vont rapidement et nettemen

Les analyses d’après-match de Ron Fournier.

Aller au Canadian Tire.

L’insouciance, la légèreté, le flirt.

Mon fleuriste.

Ma coiffeuse.

Ce qui ne me manquera pas une minute de l’ancien monde

La course à la direction du PQ et du PLQ.

Les trolls et les jambons sur les réseaux sociaux.

Le magasinage dans les grandes surfaces.

Les embrassades et le taponnage exagérés.

L’aveuglement volontaire face à la précarité, le mal-logement.

Les tricheurs, les crosseurs, les menteurs.

Ceux qui vivent en dessous d’une roche et qui se foutent de leur prochain.

Tenir pour acquis les travailleurs des services, des camionneurs aux caissières.

La mondialisation heureuse.

Le cynisme.

Le narcissisme des cliques médiatiques.

Les réunions interminables dont la moitié pourraient être virtuelles.

Les militants teigneux de gauche comme de droite et leur discours passif agressif.

Les influenceurs, ambassadeurs du vide.

L’obsession de la perfection.

Et vous ?

Quelle est votre liste ?

