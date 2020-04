Journal des temps inédits : Le mou

Les jours mous succèdent aux jours indécis et aux semaines flasques. Passés les premiers jours frénétiques, à la mi-mars, où nous avons vécu un choc collectif et nous nous sommes mis à stocker le papier de toilette comme si notre vie en dépendait, les semaines informes se sont accumulées. Ce qui nous occupe à temps plein depuis six semaines est de tuer le temps. Nous déambulons autour de l’immeuble, sans but. Nous joggons en rond. Nous allons doucement, au rythme de nos marches pépères, sans destination. Pas trop vite nulle part est devenu notre mantra. Nous faisons la file, dociles et distanciés, et nous sommes rassurés. Le bien-être et la sécurité sont devenus notre quête principale. Nous regardons des séries, faisons notre pain, créons des pénuries de levure. Nous ballotons mollement dans les eaux glauques de notre confort. Engourdis, sans objectifs.

On ne se projette plus : l’avenir semble trop incertain, les enjeux sont trop vastes, épeurants et ne dépendant pas de nous. Dans le monde d’après, notre emploi existera-t-il encore ? Et l’entreprise qui nous emploie ? Les enfants retourneront-ils à l’école en septembre, les risques d’une deuxième vague de COVID sont là… Vais-je pouvoir à nouveau séduire ? Mon cancer sera-t-il encore soignable ? Qu’adviendra-t-il de nos parents, grands-parents ? À quoi ressemblera ce nouveau monde qui, assurément, sera régi par de nouvelles règles que personne ne connaît ? Tous se posent ces questions. C’est vertigineux. Plus la sortie progressive de confinement se profile à l’horizon, plus celui-ci ressemble à un gouffre.

Alors, quoi penser ?

Vers qui, quoi se tourner pour nous aider à penser, nous éclairer ?

Les pays adoptent des approches de rentrée à l’école différentes : en septembre pour l’Italie, en mai pour la France. Fallait-il confiner ? La Suède a dit non. Déconfiner sans tarder ? Le Québec et le Canada ne s’entendent pas. La science ne parle pas d’une voix unanime sur toutes les questions qu’on lui adresse. Chaque cas de figure comporte un risque et un envers de médaille. Les complotistes, eux, sont déchaînés. Nos « boussoles » habituelles sur les sujets qui font débat tournent à vide, en ce moment, et ne sont d’aucune aide. Les « opinionneurs » sont en perte de repères depuis le début de la pandémie, vous l’avez remarqué. Leurs marqueurs habituels, aussi bien à gauche qu’à droite, se sont dérobés sous leurs pieds, et leurs thèmes de prédilection nous paraissent bien futiles. En ce moment, les chroniqueurs ne sont pas un service essentiel…

La sortie de crise commence à poindre. Le rythme de nos vies en jachère va se mettre à s’accélérer, par à coups. Nos marches auront des destinations à nouveau. L’avenir s’annonce anxiogène et complexe. Il y aura regain d’intérêt pour la science, les faits, et les États. Le mou et l’approximatif commencent à être usés.

Nous ne savons pas à quoi ressemblera le futur. Mais nous pouvons prédire sans trop nous tromper qu’il sera raide…

