Journal des temps inédits : Le nouveau paysage

Ca y est, le Québec est officiellement déconfiné dans la tête. Depuis hier, les 5 à 7 réels, les barbecues de retrouvailles familiales, les mini partys entre amis se succèdent. Nous sommes des animaux sociaux et nous retrouvons avec gratitude ce qui nous a le plus manqué pendant le confinement.

Oui, une page est tournée. Le confinement physique n’est pas complètement terminé à Montréal, même s’il l’est depuis une semaine ailleurs, mais nous sommes sortis du cocon confortable et déséquilibrant qui était notre lot commun. L’avenir s’annonce incertain, mais ça s’appelle néanmoins l’avenir.

Le confinement fut un étrange présent. En 10 semaines, nous avons vécu des choses ensemble, mais séparément. Nous avons oscillé entre la solidarité et le repli sur soi. Peu importe nos conditions socio-économiques et le fait que nous travaillions encore ou pas, ce temps suspendu nous a obligés à nous poser des questions de fond, du genre qu’on n’aime pas voir poindre, ou que nous affrontons habituellement en payant un thérapeute. Plus bizarre encore, alors que nous ne voulions pas penser à ces questions dérangeantes, voilà qu’au détour d’une marche ou d’une fournée de pain, des bulles de points d’interrogation éclataient à la surface de nos cerveaux sans avoir été sollicitées.

Ce vaste espace en jachère dans nos esprits, nos âmes, nos têtes, s’est mis à produire des fleurs vénéneuses et des pensées dangereuses. Du genre : « fais-tu vraiment ce que tu veux ? ». Je connais des gens qui auront pris la décision de quitter la ville, leur job ou leur conjoint. De changer de cap. De renouer avec leurs valeurs. De rompre des amitiés toxiques. De faire le ménage de leur vie.

Ces temps inédits nous auront transformés de l’intérieur. Certains le vivent en ce moment, d’autres le réaliseront dans quelques semaines ou mois. Nous ne sortirons pas indemnes de cette expérience inouïe.

Mais il n’y a pas que nos vies intimes qui auront changé. Lorsque nos yeux se seront habitués à la lumière éblouissante du déconfinement, nous verrons la nouvelle normalité. L’économie maganée, la sociabilité transformée, l’occupation du territoire questionnée. Le monde qui s’annonce vivra des transformations, sera le théâtre d’interrogations radicales sur plein de sujets, de la politique jusqu’à l’écologie en passant par notre rapport aux vieux, la culture, le travail, l’urbanisme, l’intelligence artificielle.

J’ai entrepris il y a 71 jours ce Journal des temps inédits, pressentant que le confinement nous (me) chamboulerait. Du point de vue de l’intime, j’ai dépeint ces jours étranges que nous vivions. Je clos ici ce journal intimiste, et poursuis dès la semaine prochaine avec les Carnets des temps inédits: un regard toujours personnel, mais plus tourné vers les enjeux sociaux de ces temps toujours en friche.

J’ai nettoyé ma maison, mon intérieur, et j’ai très envie de regarder en face le nouveau paysage. Je sors. Et vous ?