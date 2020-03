Journal des temps inédits : Le retour des oies

Hier, j’ai dû prendre la décision de reporter — à Dieu sait quand — les tournages imminents de la nouvelle saison de Y’a du monde à messe. La journée fut rude, stressante et bouleversante. Je sais qu’un peu partout au Québec, des entrepreneurs, des gestionnaires doivent faire des choix déchirants, procéder à des mises à pied, angoisser en pensant à l’avenir de leur entreprise. Les temps sont incertains. Nous sommes ballottés, sans balises dans un monde devenu sans repères fixes.

Je me suis tournée vers la science. À mon ami Philippe, astrophysicien de son état, bien connu des lecteurs de L’actualité, j’ai demandé ce que disaient les chiffres. Quand le pic de la pandémie sera-t-il atteint au Québec ? Philippe a répondu sans hésiter : en mai. MAI ??? J’hallucine. Coup de massue entre les deux yeux ! La plupart d’entre nous vivons les mesures d’éloignement social comme si c’étaient deux semaines de relâche. Il va falloir se dire qu’on en a pour deux mois minimum…

Ce sera long, anxiogène, torturant pour plusieurs. L’isolement est une plaie dans nos villes, nos sociétés. T’as beau avoir Netflix et TouTV, « skyper » avec tes amis, une réelle détresse finira par s’installer, des fragilités surgiront, du mal de vivre à l’horizon. L’isolement nous confronte à nous-mêmes. L’exil intérieur n’est pas la destination la plus joyeuse. Soyons attentifs à ceux qui nous entourent, même virtuellement.

***

Marie Kondo, la frénétique Japonaise obsédée par le ménage, a des émules ces jours-ci. De Lebel-sur-Quévillon à Brossard, de Villeray à Villeroy, on fait du rangement de placards, on trie, on garde, on jette, non sans avoir remercié les objets qui nous ont donné de la joie. Les vêtements à donner s’accumulent en tas, et dans quelques semaines, ce sera la manne pour les bazars et pour Renaissance. MarieKondoïsant, on retrouve des robes, des vestes, des trésors oubliés depuis des lustres. On se compose de nouveaux looks. On se trouve cute dans nos miroirs, et on désespère de ne pas pouvoir sortir au resto se pavaner.

Nous sommes, je le devine, une gang de coquettes, à s’habiller élégamment pour rester chez nous, troquant le mou pour le joli, l’informe pour le structuré, le coton ouaté pour les dentelles. L’élégance est une dignité personnelle. Le printemps et la libération seront sublimes !

***

En rentrant du travail hier, longue marche nocturne dans le quartier désert et quasiment inquiétant de silence. Soudain, un bruit inédit. Je lève les yeux. Des oies, que je devine nombreuses sans les voir, traversent le ciel en jappant. Et c’est là que je m’aperçois que les avions qui sillonnaient le ciel d’Ahuntsic sans répit se sont quasiment tus. La pandémie a aussi des avantages collatéraux.

