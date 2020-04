Journal des temps inédits : Les sacrifices

Très mal dormi, la nuit dernière. Je pensais à l’après. Hier, François Legault évoquait le « retour à la vie normale » à venir. Justin Trudeau a parlé de « relâcher ». La France commence à évoquer un « déconfinement ». Depuis que nous savons que le pic sera atteint autour du 18 avril, nous avons hâte aux beaux jours. Or, la saison s’annonce particulièrement coriace.

Peut-être plus encore que le confinement, dont nous avons compris la raison d’être, l’assouplissement sera difficile. Il faudra conserver la règle des deux mètres de distance sanitaire pendant longtemps. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y aura pas d’été, pas de festivals, pas de tourisme. Ce sera rude. Mais après ? Qu’est-ce que ça va pouvoir être ?

Ce sera long avant que nous puissions revoir nos parents et grands-parents. Les aînés seront confinés pour un certain temps encore. Les visites dans les établissements seront probablement suspendues longtemps. Des drames humains et familiaux dus à la solitude vont se jouer dans les prochains mois, et ce, même après les ravages dus au coronavirus lui-même.

L’agriculture québécoise commence déjà à subir les effets du manque de travailleurs. Les produits se feront plus rares, seront plus chers, mais au-delà, les entreprises agricoles, souvent fragiles, seront soumises à des pressions énormes et difficiles. Lorsque les restaurants pourront rouvrir leurs salles, ceux qui n’auront pas fermé définitivement leurs portes entretemps survivront-ils à la règle du deux mètres ? Ils ouvriront au tiers ou à la moitié de leurs tables. Déjà lourdement touchés, comment s’en tireront-ils ? La grosse vague de fermetures est à craindre après le retour à la normale.

La culture live sera hypothéquée pour un bout de temps. Les festivals d’été sont annulés, mais comment envisager l’automne du théâtre, de la chanson, de l’humour, de la danse, des salons du livre dans ces circonstances ? La culture est censée nous réunir, pas nous tenir à deux mètres. Jusqu’à Noël, vous ne verrez aucune émission de télé captée devant public.

Le tourisme s’est éteint pour un bout. Qui aura l’envie, la confiance nécessaires pour s’entasser dans les avions des compagnies aériennes qui auront survécu à la pandémie ? Faire la file devant les hauts lieux touristiques ? Quant aux croisières, on n’en parle même pas.

Comment les écoles, les garderies s’accommoderont-elles, à la rentrée cet automne, des nouvelles règles sanitaires ? Y aura-t-il assez de classes, de locaux, de profs et d’éducatrices pour des groupes nécessairement divisés par deux ? Cet enjeu sera crucial.

Non, ce qui est devant nous ne sera pas facile. Nous devrons faire société et continuer, solidaires, patients, pour pouvoir enfin tourner la page. Braves et résolus.

À lire aussi Journal des temps inédits : Cinq symboles du confinement

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.