Journal des temps inédits : Les tricheurs

Hier, je suis allée à la pharmacie à pied. Comme la plupart des gens qui marchaient (le tiers étaient masqués), je faisais des détours pour respecter la consigne du deux mètres sanitaire. Ça donne des ballets sur les trottoirs, dans la rue, des sourires de connivence avec les passants croisés. Deux femmes venant en sens inverse, je m’écarte. Et là, vlan ! Je me fais engueuler comme du poisson pourri par la plus âgée, qui m’accuse quasiment de racisme puisque je m’écarte d’elle ! Wô. Qu’est-ce qu’elle n’a pas compris, elle ? Sait-elle, voit-elle que le Québec est touché par une pandémie ? Sous quelle roche, dans quel monde vit-elle ? Je ne peux m’empêcher de penser qu’elle doit organiser encore des partys de famille dans son logement.

Un entrepreneur a tenu il y a une quinzaine de jours le mariage de sa fille, devant 185 personnes, au Crowne Plaza près de l’aéroport, avec une grosse gang de visite provenant de New York. La veille, Québec avait ordonné la fermeture de certains lieux et demandé de limiter les sorties à l’essentiel. Croyait-il que son fric lui garantissait l’immunité ?

Lionel Perez, le chef de l’opposition à Montréal, alors que son fils avait la COVID-19, a célébré chez lui les fiançailles de sa fille. Un musicien jouait dans l’entrée du garage. Des passants se sont arrêtés. Peut-être pas le meilleur exemple à donner pour un élu.

Des groupes de badauds de tous âges et de toutes conditions (et pas que des locataires pauvres sans cour arrière) envahissent le parc Lafontaine ou le Mont-Royal, s’assoient à trois sur les bancs exigus, se taponnent, marchent bras dessus bras dessous. L’argument des démunis dans un 2 ½ ne tient plus : pour le bien de tous, tous doivent faire preuve de jugement et de discipline.

Autant de gestes d’incivisme crasse, d’imbécilité au temps de la COVID-19. Collectivement, nous faisons des efforts qui nous pèsent et qui nous élèvent. Les plus taxés sont ces malades, cancéreux et autres, dont les opérations pressantes se voient reportées pour faire de la place aux malades du coronavirus. Pendant ce temps, des tricheurs égoïstes propulsent le virus, entravent la lutte collective, et mettent le reste de leurs concitoyens à risque. À cause d’eux, on fermera les parcs, on rognera les libertés individuelles. Les citoyens solidaires, qui sont la vaste majorité, se sentent floués. La délation guette. Ça va bien aller. Peut-être, mais ça se fera ensemble. On commence à entrevoir des failles dans la solidarité. Ce n’est vraiment pas le moment. Le pire est à venir.

