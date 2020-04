Journal des temps inédits : Les vieux

Hier, j’ai parlé à ma mère à sa résidence. Il faisait si beau. Elle voulait sortir sur son balcon, au soleil. Elle ne trouvait plus son manteau. Au téléphone, j’essayais de la guider dans son placard, mais, diminuée par l’alzheimer, elle ne trouvait pas. En temps normal, j’aurais tenté d’appeler à la réception, pour demander que quelqu’un vienne l’aider. En ces temps fous, j’ai renoncé à déranger le personnel. Ma mère n’a pas senti le soleil sur sa peau. En fait, elle ne sent plus rien, comme les autres locataires de cette résidence. Elle est parquée.

On apprenait que les CHSLD et les résidences privées représentent plus de la moitié des morts de la COVID-19 au Québec, soit 18 sur 31. Le virus, hier, était présent dans 410 établissements. L’ampleur du nombre impressionne. OK, les résidences sont des lieux de vulnérabilité par excellence, mais une fois qu’on a dit ça, on n’a rien dit. Ce n’est pas parce qu’ils sont vieux que leur vie vaut moins. « Vulnérabilité » devrait sonner comme une alarme. On aurait dû, depuis longtemps, redoubler de précautions, que dis-je, décupler les précautions.

Comment le virus est-il entré chez les vieux ? Nous vivons les conséquences des visites avant le confinement. Les visiteurs, mais aussi les aînés qui sortaient, le personnel soignant, celui d’entretien, tous ont pu introduire la COVID, et même encore aujourd’hui, avec l’énorme roulement de personnel, les « anges » tombant malades, des surnuméraires prennent la relève et sont des vecteurs potentiels.

Je m’inquiète pour ma mère. Comment vit-on, dans les résidences, à l’heure du confinement ? Elle s’ennuie, voit un minimum de gens, n’est plus stimulée. Personne ne la rassure ou la calme. On sert encore les repas à la salle à manger, une personne par table de quatre. À travers la brume de sa maladie, elle sait un peu ce qui se passe ; elle écoute la radio. Elle me dit qu’elle reçoit encore des soins. Mais comme les autres, aucune vie sociale, aucune stimulation. Le temps s’est arrêté pour les vieux résidents. Nous sommes allés quelques fois sous son balcon, à distance, la saluer. Elle angoisse, elle est résignée. Que se passe-t-il dans sa tête ? Reviendra-t-elle complètement de cet épisode de mort sociale ?

J’ai communiqué avec la résidence. Une réceptionniste m’a assuré que « tout allait bien, que les mesures avaient été prises ». Ma sœur, elle, n’a jamais reçu de retour d’appel. Depuis 15 jours, aucune nouvelle officielle, pas un courriel de base sur les mesures prises par l’établissement. Je ne dénigre pas ici le dévoué personnel soignant. Je constate simplement la vision de la gestion mercantile, en toutes circonstances, de cette résidence privée.

On dit aimer nos aînés. En filigrane de cette crise du coronavirus perce la manière dont on les considère en temps normal. On les parque dans des lieux tristes. On les soigne et on fait du fric avec eux. On les gère dans une optique bureaucratique (CHSLD) ou marchande (résidences privées). Aujourd’hui, en plus, on les ostracise. Les vieux sont l’angle mort de nos sociétés, invisibles. Et là, ils sont pratiquement coupés de ce qui les tient en vie. Une fois le virus maté, les séquelles resteront pour nos vieux.

En attendant, j’aimerais bien que quelqu’un trouve le manteau de ma mère. Il fait beau sur son balcon.

