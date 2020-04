Journal des temps inédits : L’inhumanité

Depuis la fin de semaine, quelque chose de la confiance ravie que je mettais dans le trio gouvernemental de choc s’est cassé. L’incontournable « ça va bien aller » ne pogne plus sur moi. Des ballounes pis des arcs-en-ciel devant des CHSLD où les vieux crèvent à la dizaine, ça casse un peu le party.

Le Québec vit une crise dans la crise. Ce qui a été révélé, grâce aux journalistes, de l’horreur régnant à la résidence Herron a bouleversé quiconque a un cœur. Des aînés marinant dans leurs excréments, des employés déjà trop peu nombreux et mal payés s’étant enfuis de peur d’être contaminés. Un établissement déjà visé par un rapport accablant du Protecteur du citoyen en 2017, et où il y aura une enquête du coroner, de la police et de la Santé. Et un système bureaucratique, le CIUSSS, dont on ne sait encore précisément quel a été le rôle.

Calvaire.

Il est question ici de dignité humaine. D’humanité. Comment tous ont-ils pu ici en manquer à ce point ? Avec Herron, mais aussi Sainte-Dorothée, LaSalle, Eva en Estrie, nous sommes devant le laisser-aller d’un système qui devrait tous nous indigner. Certains CHSLD, des résidences privées ont commodément été reléguées dans les limbes de nos consciences avec les réformes hospitalo-centristes de 2003 et de 2015. Certains des employés qui s’occupent des soins des aînés sont mal formés, tous sont mal payés, et la COVID-19 s’attaque particulièrement violemment aux vieux maganés. La tempête était parfaite.

Nous détournions les yeux. Nous nous disions que nos parents et nos grands-parents étaient en sécurité, et nous ne posions pas de questions. Le système se dégradait, dérapait doucement, et parfois, l’humanité la plus minimale le quittait, et ce, à tous les étages. Ce qui est arrivé à Herron ne tombe pas du ciel. Ça s’est mis en place pendant des années. Oui, il y a des anges gardiens dans le système, oui, il y a des CHSLD et des résidences qui sont des milieux de vie décents, des gens qui font la différence. Mais ce qui nous pète aujourd’hui à la face est un système qu’il faut urgemment remettre en question. La ministre des Aînés a beau être pleine de bons sentiments, ça prend plus. Un grand ménage, des salaires décents en permanence, une revalorisation des établissements et des jobs de préposés, et un Protecteur des aînés. Au minimum.

Et la réelle préoccupation, de la part de tous, pour le bien-être des personnes âgées, nos pères, nos grand-mères à tous. Nous pratiquons tous l’âgisme, ce qui déjà dévalue les aînés. Collectivement, on commence par s’en foutre, à ne pas les voir, puis on les parque dans les marges du système, puis on les oublie.

Il a suffi d’un virus pour nous faire éclater cette dissimulation à la figure.

Désolée, mais au Québec, ce n’est pas vrai que nous aimons nos vieux.

Et les ballounes et les arcs-en-ciel ne sont pas un soin.

À lire aussi Journal des temps inédits : Les sacrifices

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.