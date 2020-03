Journal des temps inédits : Restons élégants

Les hommes élégants me ravissent, quel que soit leur âge ou leur style. Aujourd’hui, je vous parlerai de futilités.

« Heille, on n’en a rien à foutre, de la mode, c’est déphasé en tout temps, et particulièrement mal venu en période de pandémie, alors que les emplois tombent, que la vie s’écroule. Superficielle ! »

Je sais. Je reparlerai de classes sociales, de soignants, mais là, j’ai juste envie de lumière. Les hommes élégants, donc. Car c’est le bon docteur en chef, Horacio Arruda, qui donne le ton, discret mais remarquable, depuis plusieurs jours. Ses boutons de manchettes, hier ! Si la poésie était un objet, elle serait un bouton de manchette : inutile et civilisé. Voilà, dans la crise actuelle, dans ce monde qui se dérobe sous nos pieds, dans nos vies et nos économies qui s’écroulent, un message : il y a de l’espoir, il y aura des lendemains, la civilisation demeurera. M. Arruda est subliminal et sa tenue, parfaite.

S’habiller. Marquer le rythme des jours. Se donner de l’allure, de l’allant. Se vêtir, se parer. Vaincre le renoncement, l’abandon. Croire en l’avenir. Il le faut. Pour certains, ça passe par des dessins d’arcs-en-ciel. Pour moi, par l’élégance. Depuis quelques jours, je me coiffe, me maquille, je porte de jolies robes, j’ose le talon dans la maison. Je me redonne du pep. Le moral se crinque à la main, un vêtement à la fois. Le mou 24 heures sur 24, c’est l’abandon à un confort trompeur, c’est baisser les bras, c’est la démission qui gagne. Seuls, parons-nous. En couple ou en famille, jouons à nous mettre beaux. L’élégance n’a rien à voir avec le luxe ou l’argent, mais tout avec l’attitude et la dignité. Tous les midis, dorénavant, je guette la tenue d’Horacio. Elle nous parle d’un Québec fier, qui se respecte et qui s’aime, bienveillant.

Ma mère possède de jolis vêtements, y compris une veste dont les manches sont serties de brillants. Ces jours-ci, je crois qu’elle porte des leggings et des chandails défraîchis. Plus moyen de lui préparer les tenues qu’elle aime et qui épatent les vieux de sa résidence. Elle a toujours été coquette. Ces jours-ci, elle est encore plus confinée que nous, assignée à demeure dans son foyer privé. Hier, au téléphone, elle semblait plus embrouillée qu’à l’habitude. Elle sait vaguement qu’un virus fatal rôde. Après…

Elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle perd doucement le contact avec la réalité et la temporalité. Mais visiblement, ce coup-ci, ça la protège de l’angoisse. Elle rit, elle dit qu’on prend bien soin d’elle. Les fameux anges gardiens… Elle est dans une ouate induite par la maladie et la médication. La meilleure armure, finalement, contre l’anxiété. Je hais l’alzheimer, je le crains, le redoute. Mais là, je le bénis presque.

Seule tristesse : ma mère doit être en mou et en gris, elle qui trouverait le Dr Arruda si élégant…

