Journal des temps inédits : Stephen King

Le soir, dans les rues abyssalement désertes de Montréal et de ses banlieues, on se croirait dans un roman de Stephen King, le maître absolu des atmosphères confinées et insidieusement terrifiantes. Personne en vue, un étrange petit vent soulève les feuilles mortes de l’automne dernier, quand on était dans l’autre monde. Aux fenêtres, des dessins d’arcs-en-ciel, faits par les mains de jeunes enfants. Le contraste est troublant entre ces rues abandonnées et ces intérieurs illuminés. Dans les cuisines, on répète comme un mantra aux enfants que tout va bien aller. Les arcs-en-ciel ont l’allure de fragiles repoussoirs contre le Mal, le « Ça » du roman de King…

Désolée de péter la balloune multicolore. Non, ça va pas ben aller. Pas du tout. Nos voisins, les États-Unis, font peur, avec leur président halluciné qui nie l’explosion des cas chez lui. Ici, le désarroi et l’anxiété s’emparent de ceux et celles qui ont perdu repères et emplois, qui sont pris à la gorge par les dettes. Bientôt, comme en Italie, certains craignent que nos soignants ne soient obligés de faire des choix cruels pour l’attribution de respirateurs insuffisants. Notre système de santé est-il à l’abri ?

« Une armée de 8,5 millions pour combattre le virus. On entame la plus grande bataille collective de notre vie », disait hier François Legault. Nos grands-parents on connu la grippe espagnole, se sont battus lors des grandes guerres. La génération qui dessine des arcs-en-ciel, les Z, les alpha, ne sortiront pas indemnes de la crise actuelle. Elle marquera rudement et durablement leur sociabilisation, comme celles du début du XXe siècle ont marqué leurs ancêtres.

Ceux qui définissaient encore les termes du débat social et politique il y a deux semaines, qui « opinionnaient » en pontifiant, ont soudainement pris un coup de vieux. Les progressistes militants péroraient avec arrogance sur l’écriture inclusive, la mobilité urbaine et l’appropriation culturelle. La droite identitaire déchirait sa chemise à propos des cégeps en anglais et de Felix Leclerc. En quelques jours, leur monde s’est dérobé sous leurs pieds. On ne sait pas de quoi sera fait ce nouveau monde, mais il est clair que ses contours seront différents. Les outils idéologiques d’il y a 15 jours sont obsolètes.

Les thèmes viennent de basculer. Nous aurons envie, BESOIN de science, de faits, bien plus que d’opinions et de lignes de parti. Les classes sociales et les enjeux qui y sont reliés vont renaître. Les gouvernements qui ont fait un pas du côté de l’autoritarisme bienveillant, « pour notre bien », sauront-ils reprendre leurs marques, une fois la pandémie endiguée ? Serons-nous poussés à distinguer davantage entre le nécessaire et l’accessoire ? Un sens accru de la justice sociale prendra-t-il sa place ? Nous sommes déjà ailleurs.

