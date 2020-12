Joyce Echaquan : La preuve ultime

Un électrochoc collectif.

C’est ce qu’a administré aux Québécois la vidéo-vérité de Joyce Echaquan, une séquence d’un peu plus de sept minutes sur son lit de mort alors qu’elle demandait de l’aide sous les commentaires racistes de deux personnes censées la soigner, au Centre hospitalier régional de Lanaudière, à Joliette. Tout le Québec a pu être témoin de l’agonie de cette Attikamek de 37 ans et du mauvais traitement qu’elle a subi.

En diffusant en direct la vidéo sur les réseaux sociaux, la mère de sept enfants a rendu intolérable toute complaisance par rapport au racisme que vivent les Autochtones. Une mort de trop, dirait-on. Une mort laide, qui a provoqué un sursaut d’écœurement.

Cette vidéo est une douloureuse illustration de ce qu’avait décrit un an plus tôt le rapport de la commission Viens, près de 800 pages préconisant 142 mesures pour améliorer les services offerts aux Autochtones en santé, en éducation, dans les services sociaux et en matière de justice. Un rapport dont les annales incluent une vingtaine de témoignages qui visent directement l’hôpital de Joliette ainsi que les services de santé et sociaux de la région.

Dans l’année qui a suivi, seules 2 des 142 mesures du rapport ont été mises en application.

Puis il y a eu la mort de Joyce Echaquan.

Joyce Echaquan est devenue un symbole.

Le symbole des préjugés qui enlèvent toute crédibilité aux patients autochtones.

Le symbole d’une épidémie d’indifférence qui enferme les Autochtones dans une espèce de gros CHSLD que l’État aurait négligé non pas depuis 30 ans, mais depuis des siècles, et dont on aurait jeté la clé dans un égout.

Le symbole d’un système colonial qui depuis trois siècles a entrepris de déposséder, d’effacer les Autochtones.

Plus encore que les blocus autochtones de l’hiver dernier, plus encore que les violences contre les pêcheurs de homards micmacs de Nouvelle-Écosse au début d’octobre, la mort en direct de Joyce Echaquan amène bien des Québécois à remettre en question l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes.

Après une rencontre d’urgence qui a réuni en ligne 350 personnes — des ministres, des intervenants et beaucoup d’Autochtones —, où les politiciens avaient eu pour consigne d’être en mode écoute, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, a promis un plan dès janvier. Le fédéral, de qui relève la Loi sur les Indiens, cette vieille loi d’apartheid qui régit le devenir des Autochtones, est loin de donner l’exemple aux provinces. Les enquêtes ont été faites mille fois, les conclusions du rapport Viens sont limpides : les deux paliers de gouvernement ne rendent pas tous les services qu’ils sont censés rendre. Au Québec, le premier ministre François Legault a déclenché une enquête publique du coroner sur la mort de Joyce Echaquan et changé de ministre des Affaires autochtones. Et tandis qu’à Joliette les ambulances transportant des Autochtones sont encore détournées vers Terrebonne et Repentigny, le rapport de la commission Viens est devenu une lecture obligatoire dans les CISSS de la province.

La vidéo scandaleuse de Joyce Echaquan a montré que le racisme existe aussi au Québec, pas seulement aux États-Unis. En mode rattrapage, de plus en plus de Québécois comprennent désormais ce qu’est le racisme systémique, ce que le premier ministre François Legault s’obstine à nier.

Si les Autochtones sont plus malades que la moyenne des Québécois, c’est entre autres parce qu’ils sont mal soignés, mal logés. S’ils sont sous-diplômés, c’est parce qu’ils sont mal scolarisés. S’ils sont plus nombreux dans les prisons, c’est parce que la police et la justice les ciblent. S’il y a plus d’enfants autochtones séparés de leurs parents, c’est parce que la DPJ est plus sévère à leur endroit. Toutes les études le confirment. Les solutions sont connues, mais la résistance est telle que rien ne bouge.

Il y aura un avant et un après Joyce Echaquan, parce qu’il n’est plus possible de nier le racisme systémique. Il n’est plus possible pour le gouvernement fédéral de justifier son maintien de la Loi sur les Indiens. Il n’est plus possible pour l’État québécois d’abdiquer ses responsabilités envers les Autochtones.

Si les Québécois veulent réellement prétendre à être « quelque chose comme un grand peuple », comme le disait René Lévesque lorsqu’il est devenu premier ministre, la raison et l’honneur réclament désormais que la majorité s’élève au-dessus d’elle-même pour réparer les torts qu’elle a infligés, et qu’elle inflige toujours, à cette très petite minorité qui fut jadis une majorité, par ailleurs fondatrice du pays, on a trop tendance à l’oublier. C’est la seule issue possible.

Pour que les enfants de Joyce Echaquan dirigent un jour le CISSS de Lanaudière. Pour qu’ils puissent être ministres. Ou pour qu’ils aient tout simplement la chance de mener une vie normale, d’être soignés, éduqués et jugés sans discrimination.